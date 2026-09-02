Comenzó la campaña electoral en Bariloche y hay más candidatos confirmados

Bariloche vota con Boleta Única de Papel desde hace más de una década y el 1 de noviembre volverá a utilizarla. Archivo

Oficialmente comienza hoy la campaña electoral para las elecciones del 1 de noviembre para elegir convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica Municipal, y las fuerzas políticas delinean sus listas, con definiciones de última hora para exhibir sus candidatos y propuestas.

El cronograma electoral que definió la Junta Electoral Municipal estableció el 2 de septiembre como punto de partida de la campaña porque el Código Electoral define 60 días previos al comicio. Significa que a partir de hoy los partidos, agrupaciones, alianzas pueden darse a conocer formalmente y difundir sus propuestas.

La Junta Electoral también reunió este martes a los apoderados de partidos para otorgarles turnos para la presentación de listas, con el objetivo de que no se aglutinen todos a última hora el próximo lunes 7 de septiembre cuando venza el plazo a las 13. Las fuerzas mayoritariamente presentarán sus carpetas con listas, firmas, certificados de antecedentes penales y libre deuda municipal, entre otra documentación exigida entre el jueves y viernes de esta semana.

Fuerza Bariloche tiene los primeros nombres de su lista

En el seno de los espacios políticos las definiciones de aceleran. Diario RÍO NEGRO pudo conocer la lista que llevará Fuerza Bariloche, la alianza que tiene al Partido Justicialista como columna vertebral, delineó los primeros nombres de su lista que encabezará la médica, exdefensora del Pueblo y excandidata a intendenta, Andrea Galaverna; seguida por Javier Inalef (trabajador de Splif); la exasesora letrada en el Concejo, Josefina González Elizondo; el investigador y exvocal del Instituto de Tierras, Tomás Guevara; y la dirigenta vecinal Verónica Sierpe.

En el espacio resaltaron la diversidad de sectores que integran su propuesta con profesionales, trabajadores, referentes territoriales, militancia barrial y del ámbito académico.

La alianza del partido PUL y JSRN, Estamos Haciendo Bariloche, ya tiene los tres candidatos que liderarán su lista con la asesora letrada y expresidenta del Colegio de Abogados, Yanina Sánchez; el secretario gremial del sindicato mercantil, Alberto Arabarco; y el delegado de la Fiscalía de Estado y exlegislador, Leandro Lescano.

La Libertad Avanza en Bariloche, que fue la última coalición en obtener su reconocimiento judicial, analiza las ubicaciones y nombres de la lista que encabezará el abogado y exfiscal Martín Govetto. Allí deben confluir dirigentes propuestos por LLA, PRO, Creo y Bariloche Unido.

La alianza + Bariloche Sumar Sur tiene definiciones

En la coalición + Bariloche Sumar Sur se resolvió que liderará la nómina el exlegislador Alejandro Ramos Mejía; secundado por la dirigenta Pamela Ledezma (SUR); Lihuen Castillo; el dirigente vecinal Hugo Orsilli y el abogado Mauro Lezcano.

La lista del Acuerdo Cívico x Bariloche (UCR-CC- ARI) tendrá como primer candidato al exintendente Marcelo Cascón. Mientras que en el Frente de Izquierda por el Socialismo irá el excandidato a intendente y trabajador de la CNEA Rodolfo Sánchez; y en el Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST la investigadora de Conicet y excandidata a diputada Alhue Gavuzzo.

Entre las fuerzas que se postularán de manera individual, se sabe que el partido vecinalista Podemos Bariloche iría con su presidente y exconcejal Pablo Chamatrópulos. Resta las definiciones y confirmaciones de otras fuerzas que podría presentar propuestas a convencionales como Primero Río Negro, Seamos Futuro y Participación Vecinal, entre otros.