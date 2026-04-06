Dos mujeres le dieron un préstamo a Adorni de US$100.000 el mismo día que su esposa compró la casa en el country

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se encuentra nuevamente en el centro de una fuerte polémica por su patrimonio. Recientemente salió a la luz que el funcionario hipotecó su departamento ubicado sobre la avenida Asamblea al 1100 para obtener un préstamo de 100.000 dólares. El millonario crédito fue otorgado de manera particular por dos mujeres exactamente el mismo día que su esposa compró una casa en un exclusivo country.

Según la información publicada por el diario La Nación, la compleja transacción financiera se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2024. En esa misma fecha, según la información oficial, la familia Adorni adquirió una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Las acreedoras que le facilitaron los fondos en moneda extranjera al funcionario y a su mujer, Bettina Angeletti, son Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. El dato saliente es que Molina de Cancio, quien habría aportado el grueso del capital con 85.000 dólares, es una comisaria retirada de la Policía Federal.

Adorni había informado que estas dos mujeres eran acreedoras suyas en la declaración jurada de bienes que presentó ante la Oficina Anticorrupción, aunque se desconocían los detalles de la operación.

El inmueble utilizado como garantía hipotecaria frente al Parque Chacabuco había sido adquirido por el matrimonio en 2014 a un valor declarado de 105.000 dólares. Actualmente, este departamento se encuentra a la venta en el mercado inmobiliario, pero aún figura legalmente a nombre del funcionario oficialista.

La ruta del dinero, la escribana clave y la investigación de la Justicia

Un elemento central que conecta todas las operaciones inmobiliarias de la familia gubernamental es la constante intervención de una misma escribana pública. Adriana Mónica Nechevenko fue la profesional encargada de certificar tanto las compras de la casa en el barrio cerrado Indio Cua como del lujoso departamento en Caballito. Por este motivo, el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga al jefe de ministros por presunto enriquecimiento ilícito, la citó a declarar como testigo este mismo miércoles.

En el marco de la causa penal, la fiscalía solicitó formalmente todos los documentos vinculados a las operaciones donde hayan intervenido Adorni o su esposa. Este requerimiento permitirá conocer los plazos y pagos a los que se obligó el vocero presidencial para saldar las abultadas deudas que garantizó con hipotecas.

Este avance judicial ocurre apenas horas después de que el presidente Javier Milei organizara una reunión de Gabinete para brindarle su apoyo explícito frente a las críticas.

La nueva revelación patrimonial se suma al reciente escándalo por la escrituración de un departamento de 200 metros cuadrados donde las dueñas anteriores le prestaron 200.000 dólares para concretar la venta.

Hasta el momento, el funcionario no brindó explicaciones públicas sobre el veloz crecimiento de sus bienes desde que desembarcó en el gobierno libertario. Este proceso bajo investigación incluye la incorporación de la casa de fin de semana, el piso en Caballito y una costosa camioneta Jeep Compass.