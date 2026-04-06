Javier Milei encabezó la reunión de Gabinete en otra señal de respaldo para Manuel Adorni

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada con un objetivo claro: blindar la figura de Manuel Adorni. El encuentro se produjo en medio del avance de la causa judicial que investiga el patrimonio y los viajes del jefe de Gabinete, quien quedó bajo la lupa tras revelarse la adquisición de propiedades y vuelos privados.

Durante la apertura de la reunión, el mandatario brindó un panorama político y económico antes de delegar la coordinación en el propio Adorni. El presidente solicitó a sus ministros que todos los pedidos y trámites de gestión sean canalizados exclusivamente a través del jefe de Gabinete, un gesto interpretado internamente como un «empoderamiento» definitivo.

Estrategia para retomar la agenda interna

Con esta reunión de asistencia perfecta, el Gobierno busca salir del rincón defensivo en el que quedó tras las filtraciones sobre el entorno de Adorni y la causa $Libra. La intención oficial es recuperar la iniciativa mediática y enfocar los esfuerzos en los objetivos de cada ministerio para el período 2026/2027.

Tras el retiro del Presidente hacia la Quinta de Olivos, Adorni quedó al mando de la mesa e instó a los funcionarios a «recuperar la impronta de la gestión». Para reforzar este esquema, el jefe de Gabinete iniciará esta tarde una serie de reuniones bilaterales con los titulares de Seguridad, Salud y Defensa para coordinar proyectos de ley.

La avanzada judicial no da tregua

El respaldo político contrastó con las novedades en los tribunales federales, donde el fiscal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba. La Justicia citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario del departamento que Adorni adquirió en el barrio de Caballito.

La investigación busca esclarecer la operatoria por la cual el funcionario y su esposa obtuvieron una hipoteca de 200.000 dólares otorgada por las mismas personas que figuraban como vendedoras del inmueble. Para este miércoles se espera también el testimonio de la escribana que intervino en la transacción, una declaración que será clave para el futuro judicial del jefe de Gabinete.

Un Gabinete en modo defensa

Del encuentro participaron figuras centrales como Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Patricia Bullrich (LLA), además del asesor Santiago Caputo. El Gobierno apuesta a que la presentación de la declaración jurada de Adorni, prevista para fines de mayo, logre disipar las sospechas de enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, el círculo íntimo del Presidente ratifica que no habrá cambios en el organigrama. El abrazo público de Milei a Adorni durante el último acto oficial y este nuevo esquema de centralización administrativa confirman que, para la Casa Rosada, el jefe de Gabinete sigue siendo una pieza inamovible del esquema libertario.