El escándalo de Manuel Adorni: la Justicia investiga «vuelos ocultos» y cita al nexo de la compra en Caballito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este lunes una batería de medidas de prueba que buscan perforar el hermetismo sobre su patrimonio.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la causa por decisión del juez Ariel Lijo, firmó una serie de requerimientos centrados en dos ejes críticos: la ingeniería financiera detrás de sus propiedades y la ruta real de sus viajes al exterior.

La ruta aérea de Manuel Adorni: bajo la lupa de ANAC y las aerolíneas

La fiscalía sospecha que los registros de Migraciones son apenas la superficie. Para detectar «destinos finales» o escalas no declaradas, Pollicita requirió información operativa a la ANAC, EANA y explotadores aeroportuarios.

El pedido es quirúrgico e incluye:

La pregunta central: el fiscal busca determinar fehacientemente «quién contrató y abonó los viajes» , poniendo el foco en la posible existencia de dádivas de empresarios allegados.

el fiscal busca determinar fehacientemente , poniendo el foco en la posible existencia de dádivas de empresarios allegados. Detalle técnico: planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y matrículas de las aeronaves.

planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y matrículas de las aeronaves. Financiamiento: oficios a compañías aéreas para obtener datos de reservas, tickets, check-in y medios de pago.

Movimientos bancarios bajo sospecha: el rol de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni

El dato más fuerte de la jornada es la citación a declaración testimonial de Hugo Morales. Según consignó Clarín, Morales sería el hombre que intervino en la operación entre Adorni y las dos jubiladas (Beatriz Viegas y Claudia Sbabo) que aportaron el 87% del valor del departamento de la calle Miró.

Como ambas mujeres declararon públicamente no conocer al Jefe de Gabinete, el testimonio de Morales es vital para entender cómo dos desconocidas terminaron prestándole una fortuna a un funcionario público.

Radiografía patrimonial: Consorcios, expensas y reformas

La fiscalía también avanzó sobre la vida cotidiana del matrimonio Adorni-Angeletti. Pollicita libró oficios a los consorcios de los edificios vinculados a la pareja para obtener:

Pagos de expensas: Identificar las cuentas bancarias intervinientes para ver si el dinero salió de fondos declarados. Obras y mejoras: Se investiga si se realizaron reformas de lujo que no coincidan con la capacidad de ahorro del funcionario. Historial de dominio: Se pidió al Registro de la Propiedad Inmueble (CABA y Provincia) la «trazabilidad completa» de sus bienes, incluyendo hipotecas y transferencias previas.

Noticia en desarrollo.