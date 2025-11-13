Dudas en la previa de la posible firma del acuerdo Mercosur-UE: Javier Milei aún no definió si estará en la cumbre en Brasil

El 20 de diciembre será la Cumbre de jefes de Estados del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil. Aún el presidente Javier Milei no confirmó su asistencia. El presidente Lula da Silva buscará que ese día se ratifique de manera definitiva el tratado comercial con la Unión Europea. En la previa, el mandatario de de Francia, Emmanuel Macron, se manifestó en contra que se lleve a cabo.

Dudas sobre la participación de Javier Milei en la cumbre del Mercosur

Milei no irá a la reunión del G20 que se hará a fin de mes en Sudáfrica. En representación de la delegación argentina viajará el canciller, Pablo Quirno. En tanto, el presidente argentino no confirmó aún su asistencia a la cumbre del bloque regional en Brasil. El medio Infobae señaló que desde Casa Rosada dijeron que la asistencia o no del mandatario se informará más cerca de la fecha.

Lula da Silva, que es presidente pro tempore del Mercocur quiere anunciar el acuerdo entre ambas bloques regionales.

En tanto, desde el lado argentino uno de los puntos que se viene priorizando en política exterior son los lazos con Estados Unidos e Israel. De hecho, el canciller Pablo Quirno viajó el miércoles a Washington para sellar la alianza con el país norteamericano.

El presidente de Francia en contra del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Con Noticias Argentinas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó que rechazará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras mantener una reunión con agricultores de su país en Toulouse.

Macron les afirmó que el tratado entre ambos bloques regionales tendrá «un no rotundo de Francia», por lo que llevó tranquilidad al sector rural galo, según confirmó la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

«Francia no puede validar en estos momentos el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque no protege los intereses de nuestros agricultores», señaló Genevard que también participó en la reunión.

En ese sentido, la funcionaria agregó: «No se puede aceptar que se produzcan o se importen a suelo europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que imponemos a nuestros propios productores».

Unos 300 agricultores pidieron aclaraciones este miércoles a Macron sobre el tratado de libre comercio con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), después de que el presidente asegurara la semana pasada que veía perspectivas positivas para la firma de ese acuerdo.

«El presidente se comprometió hoy a no firmar el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha», afirmó el titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), Jean-Marie Driat, quien se opone al tratado en su conjunto.