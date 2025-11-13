Javier Milei viajará a Corrientes este jueves y comenzará su recorrida por el interior: no se reunirá con Gustavo Valdés

El presidente Javier Milei viajará este jueves a Corrientes y comenzará así con sus recorridas por el interior del país. En esta oportunidad no tendrá un encuentro con el gobernador local, Gustavo Valdés. Será uno de sus primeros viajes luego de la victoria que obtuvo La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre. El mandatario nacional expondrá en un congreso.

Javier Milei expondrá en un congreso en Corrientes

La única actividad de Milei dentro de su agenda será exponer en el 12º Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad, señalaron fuentes oficiales, según citó Infobae.

El medio de Buenos Aires mencionó que el presidente no tendrá un encuentro con Gustavo Valdés ya que el mandatario provincial partió en las últimas horas rumbo a la India y a Dubai.

La Libertad Avanza perdió por menos de 7 mil votos contra la lista del gobernador local. No logró acordar con el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, para ir en alianza.

Qué abordará el Congreso donde estará Javier Milei

El evento abordará el crecimiento económico como temática principal y contará con paneles integrados por más de cuarenta expositores. Funcionarios, empresarios y académicos debatirán en una extensa jornada que iniciará a las 8.30 y concluirá a las 20, y que incluirá la disertación del mandatario a las 19.

La matrícula para acceder a las charlas cuestan 50 mil pesos, y sus organizadores aclararon que no habrá transmisión del mismo.

Nos honra anunciar que el Presidente Javier Milei será el orador principal del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. Para debatir “Los desafíos del crecimiento económico” en Argentina. 🎟️Inscripción: https://t.co/P5CewvmkqH

⚠️Evento exclusivo presencial pic.twitter.com/EDYe5cAH6L — Club de la Libertad (@clubdelibertad) November 1, 2025

Qué es el Club de la Libertad, el organizador del evento dónde estará Javier Milei

La Fundación Club de la Libertad se presenta como una organización social “en libertad sobre la base de la responsabilidad individual”, que propone recuperar “la plena vigencia de los Derechos Individuales y la Organización jurídico-política establecida en la Constitución de 1853”.

Asimismo, se muestra abiertamente en defensa de la propiedad privada, la reducción del Estado, la difusión de la economía de mercado, y “la consolidación de los valores éticos de auto responsabilidad y del trabajo productivo”.

En su página web, aclaran que se oponen a la “invasión” de la legislación y el Estado en la sociedad, “a los derechos de las corporaciones por sobre los derechos individuales”, a la pobreza, a la “ambigüedad” en la política internacional y a la distribución de la riqueza de terceros.

El organismo tiene un amplio directorio de autoridades: la Dirección Ejecutiva está a cargo del periodista y consulta Alberto Medina Méndez y cuenta además con otros seis directores (Enrique Esteban Arduino; Carlos César Hernández; Guillermo Leconte; Carlos Moratorio; José Edgardo Carballo Sawula y Thor Scheihing).

Diego Santilli, el elegido por Javier Milei para negociar con los gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, es el encargado del Gobierno nacional en avanzar con las negociaciones con los gobernadores. Este jueves seguirá con las reuniones. Este jueves recibirá a los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El viernes viajará a Mendoza para conversar con Alfredo Cornejo y el sábado hará lo propio con Rolando Figueroa en Neuquén.

