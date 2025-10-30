Figueroa priorizó Vaca Muerta sobre la cumbre con Milei: firmó un acuerdo clave para exportar gas a Brasil

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, formalizó este miércoles en Río de Janeiro un significativo avance para el futuro energético de la provincia al firmar una Declaración Conjunta de Entendimiento con el Consorcio GásBra SA. El acuerdo, de carácter no vinculante, impulsa un proyecto integral para exportar gas natural de Vaca Muerta directamente al mercado brasileño.

La firma se concretó mientras la delegación neuquina participa de la Offshore Technology Conference (OTC), que se extiende hasta el viernes. Este viaje a Brasil fue la razón esgrimida por el mandatario provincial para no asistir a la reunión convocada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada este jueves, enviando en su lugar a la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina.

Figueroa dejó en claro que su agenda en el país vecino era prioritaria, buscando consolidar acuerdos que permitan convertir el gas neuquino en una fuente estratégica de abastecimiento para la nación brasileña, especialmente para el polo industrial de San Pablo, un mercado que, según Transportadora de Gas del Norte (TGN), podría demandar entre 45 y 50 millones de metros cúbicos diarios.

Bases para una relación energética de largo plazo

Según el documento suscripto, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén y GásBra acordaron cooperar en el diseño de un proyecto para el aprovechamiento sostenible de los recursos gasíferos y la integración de la infraestructura energética regional.

El entendimiento busca establecer mecanismos de producción, transporte y comercialización que permitan consolidar una relación de largo plazo entre productores y consumidores. Además de los aspectos comerciales, el acuerdo incluye el compromiso de promover la inversión, la transferencia tecnológica y la cooperación industrial, todo bajo principios de transparencia, equidad y sostenibilidad ambiental.

El gobernador Figueroa había anticipado que existe una gran oportunidad para Neuquén, dado que «Brasil se está quedando sin gas, sobre todo la industria de San Pablo». Este interés fue ratificado también en una reunión previa al viaje con el flamante canciller, Pablo Quirno, donde se confirmó la intención de abastecer con gas neuquino al sur del país vecino.

La comitiva que acompaña a Figueroa en Brasil incluye al ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; el ministro de Energía, Gustavo Medele; la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.