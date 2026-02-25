Duro cuestionamiento de Fuerza Patria a la Justicia de Río Negro: “Es persecución”

El fin de semana dirigentes peronistas se sumaron a la Fiesta de la Manzana, en Roca. Ahora emitieron un documento por la megacausa Techo Digno. Foto: Alejandro Carnevale

Bajo el título “la judicialización selectiva de la política no es justicia: es persecución”, cinco intendentes peronistas, seis legisladores y los senadores y diputados nacionales de Fuerza Patria emitieron un duro cuestionamiento al Poder Judicial de Río Negro por la causa techo Digno, la que consideran “símbolo del mal desempeño, la parcialidad y el abuso de un sector” judicial.

El documento se hizo público esta mañana, luego de conocerse el fallo que absolvió al exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni (PJ), el segundo exjefe comunal que llegó a juicio con el mismo resultado que el barilochense Gustavo Gennuso (JSRN).

En los tribunales de Río Negro hay otros 15 exintendentes (una en funciones actualmente) de distintas fuerzas políticas que esperan el desenlace de la causa Techo Digno vinculada a sus municipios y al igual que el año pasado lo hicieron exjefes comunales imputados al cuestionar a la Justicia y asociar la causa a una manipulación política, los principales dirigentes de Fuerza Patria vuelven a la carga al manifestar “preocupación” por la “persistencia” de los expedientes.

Señalaron que “lejos de constituir un proceso orientado a la búsqueda de verdad o justicia, esta causa se ha convertido en una herramienta de presión y disciplinamiento, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal en connivencia con el poder político, dejando seriamente cuestionada la independencia judicial”.

«Prolongación irrazonable de los tiempos procesales»

Firmaron el documento cinco intendentes peronistas como María Emilia Soria (Roca), Sergio Hernández (Lamarque), Héctor Leineker (Conesa), Daniela Salzotto (Catriel) y Albino Garrone (Godoy); los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Leandro García, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé; y los cuatro representantes del peronismo en el Congreso Nacional: Martín Soria, Ana Marks, Adriana Serquis y Marcelo Mango.

Acusaron una “prolongación irrazonable de los tiempos procesales, la construcción de imputaciones genéricas y la incorporación sistemática de nuevos acusados año tras año”, lo que señalan como un “mecanismo de hostigamiento que vulnera derechos y garantías constitucionales básicas de nuestra democracia”.

Sin dar nombres de los fiscales intervinientes en cada causa, los dirigentes de Fuerza Patria acusaron de una generalidad en todos los expedientes y consideraron que desde la parte acusadora se busca “instalar sospechas permanentes y definir, desde el poder, quiénes pueden convertirse en adversarios políticos e incluso dirimir conflictos internos dentro del propio esquema gubernamental”.

Para los dirigentes vinculados al peronismo el accionar de los funcionarios judiciales “erosiona la credibilidad institucional y naturaliza una peligrosa confusión entre poder político y poder judicial. Cuando la Justicia deja de ser un poder independiente para transformarse en una herramienta del Ejecutivo de turno, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales”, fustigaron en el documento difundido este miércoles.

En tono crítico hacia el Poder Judiciales, enumeraron además que en ese poder hay “privilegios inadmisibles” como los altos salarios, beneficios impositivos y los recesos, que tiene el Poder Judicial de un mes en verano y 15 días en invierno, que calificaron de “excesivos”.

“La justicia es una de las instituciones que deben ser transformadas profundamente, en beneficio de la ciudadanía. Necesitamos una justicia creíble, que recupere la confianza social, que deje de arrodillarse ante los poderosos y de castigar a quienes trabajan y sostienen la provincia todos los días”, afirmaron desde Fuerza Patria y recordaron premisas impulsadas años atrás por el exgobernador Carlos Soria que promovía una reforma integral.