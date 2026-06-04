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Maquinchao volvió a la cancha y es la ciudad más fría del país: de cuánto fue la mínima este jueves y cómo sigue el ranking

El frío comenzó a azotar en diversas localidades de la región. Ciudades de Río Negro, Chubut y Santa Cruz lideran el ranking con las temperaturas más bajas.

Mariano Orellano

Por Mariano Orellano

Maquinchao lidera el ranking como la localidad más fría del país

Maquinchao lidera el ranking como la localidad más fría del país

Junio comenzó con un intenso frío en diversas localidades del país con temperaturas bajo cero y fuertes heladas, sobre todo en la zona de la Patagonia , donde en algunos lugares se registraron temperaturas bajo cero.

Una vez más Maquinchao lideró el ranking y se posicionó entre las ciudades más frías del país. Te contamos una a una cuáles componen el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves 4 de junio.

El SMN compartió el ranking de las ciudades más frías, con la presencia de ciudades de la región. En el puesto número 1° se encuentra Maquinchao en Río Negro, con -4,3°C.

La siguiente ciudad con registro más bajo también es de Rio Negro, siendo El Bolsón con -1,4°C. La medalla de bronce le corresponde a El Calafate, donde el termómetro se estableció en 0°C.

De entre los diez registros más bajos del país, siete son de la región patagónica. Muy cerca de estos registros se posicionó Viedma con 6,5°C y Neuquén Capital, ocupando el 13° lugar con un registro de 8,2°C.

¿Cómo está conformado el ranking de las ciudades más frías del país?: Río Negro, Santa Cruz y Chubut pican en punta

El SMN compartió el siguiente ranking de las ciudades más frías del país:

  • Maquinchao (Río Negro) -4,3 °C
  • El Bolsón (Río Negro) -1,4°C
  • El Calafate (Santa Cruz) 0°C
  • Paso de Indios (Chubut) 1,1°C
  • Trelew (Chubut) 2°C
  • Puerto Madryn (Chubut) 2,4°C
  • Río Grande (Tierra del Fuego) 2,4°C
  • Uspallata (Mendoza) 3,5°C


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