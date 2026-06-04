Maquinchao volvió a la cancha y es la ciudad más fría del país: de cuánto fue la mínima este jueves y cómo sigue el ranking

Maquinchao lidera el ranking como la localidad más fría del país

Junio comenzó con un intenso frío en diversas localidades del país con temperaturas bajo cero y fuertes heladas, sobre todo en la zona de la Patagonia , donde en algunos lugares se registraron temperaturas bajo cero.

Una vez más Maquinchao lideró el ranking y se posicionó entre las ciudades más frías del país. Te contamos una a una cuáles componen el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves 4 de junio.

El SMN compartió el ranking de las ciudades más frías, con la presencia de ciudades de la región. En el puesto número 1° se encuentra Maquinchao en Río Negro, con -4,3°C.

La siguiente ciudad con registro más bajo también es de Rio Negro, siendo El Bolsón con -1,4°C. La medalla de bronce le corresponde a El Calafate, donde el termómetro se estableció en 0°C.

De entre los diez registros más bajos del país, siete son de la región patagónica. Muy cerca de estos registros se posicionó Viedma con 6,5°C y Neuquén Capital, ocupando el 13° lugar con un registro de 8,2°C.

¿Cómo está conformado el ranking de las ciudades más frías del país?: Río Negro, Santa Cruz y Chubut pican en punta

El SMN compartió el siguiente ranking de las ciudades más frías del país: