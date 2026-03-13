Educación y Unter ya discuten salarios en la paritaria

La negociación entre Educación y la Unter se cumple en la cartera laboral. Foto: Gentileza.

En Trabajo, las delegaciones de Educación y en Unter están reunidas en paritaria, en la búsqueda de destrabar el conflicto docente, a partir del rechazo sindical a la oferta de aumentos bimestrales por el índice inflacionario.

Esa negativa derivó en medidas de fuerza por parte de la Unter, mientras que el ministerio no aplicó ninguna mejora salarial, incluso cumple con los descuentos de las ausencias de los docentes que se adhieren a los paros.

La representación gubernamental está encabezada por la viceministra Silvia Arza, acompañada por otros funcionarios de Educación y de Economía, y su par gremial lo lidera la secretaria general, Laura Ortíz, con miembros de la conducción.

El lunes, el sindicato cumplió la cuarta jornada de huelga en el presente ciclo escolar y, luego, el gobierno convocó a la paritaria para este viernes.

El Plenario del gremio postergó el paro convocado para este día para concurrir a la negociación, con la expectativa de una oferta distinta y reunir el miércoles a su Congreso para su evaluación.

En cambio, si el secretariado gremial no recepciona otro ofrecimiento, se reactivarán las medidas ya votadas, como el paro postergado de este viernes y el otro programado para el jueves 18 de marzo.

En el ingreso a Trabajo, Ortíz manifestó que se postergó “el paro para escuchar qué propuesta trae el gobierno, no solo en lo salarial, sino también venimos con un montón de demandas de lo ocurrido desde el 6 de febrero” (última reunión paritaria).

Ratificó la exigencia de una “recomposición que realmente impacte” y, entre otras demandas, citó a los “cierres en los diferentes niveles y modalidades de las distintas escuelas” y el “cese de las auditorías médicas”.

Ortiz reconoció que “es complejo enfrentar los descuentos en función de lo que nos está sucediendo económicamente” porque “no solo son los descuentos por el día de paro, sino que también están las auditorías médicas privadas que no aprueban lo que el profesional indica como reposo”.