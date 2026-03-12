La secretaría de la Juventud de Río Negro se formalizó, pero su armado es lento y hay ciertas pistas

Nahuel Astutti, sin confirmación oficial, es el señalado para constituirse en el secretario de Juventud, Deportes y Cultura. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo.

La reforma ministerial se formalizó, con la publicación de la nueva ley, pero el armado distintivo de la nueva propuesta -la cartera de la Juventud- viene demorado, con ciertas pistas.

La decisión gubernamental en favor de un área ministerial de la Juventud se remonta al año pasado, con su anuncio oficial hace más de dos meses y la definición de que sería una secretaría de Estado para implementar «políticas públicas integrales”, “atendiendo sus «particularidades y demandas en cada localidad”.

El gobernador Alberto Weretilneck concentró la modificación gubernamental en «priorizar a los jóvenes» y así quedó expuesto en la presentación del proyecto de reforma general. Se presenta una “ley para darle mayor protagonismo a la juventud”, señaló el Ejecutivo cuando remitió la iniciativa a la Legislatura, en el inicio de febrero.

El marco legal ya está resuelto por la reciente promulgación de la ley N° 5847, que modificó la estructura ministerial. Pero, por ahora, no hay organigrama, presupuesto ni nombres.

El secretario de Estado de Juventud, Deportes y Cultura -que se sumará al Gabinete- no está confirmado oficialmente, a pesar de que los indicios indican que en ese cargo recaerá el viedmense Nahuel Astutti, hoy al frente de Deportes. Por caso, él concurrió por el gobierno al Plenario de las Comisiones y se reúne con Weretilneck para delinear el organigrama.

Astutti, seguramente, será el titular de la flamante estructura, aunque esta dilación, con especulaciones y críticas (de adentro y de afuera), no lo favorece para su puesta en marcha.

Fiel al plan original, el gobernador se concentra en la cartera de la Juventud y planea su organización a partir de un Consejo Provincial, requiriendo -inicialmente- nombres de integrantes a sus aliados radicales y del ARI. No definido su orden, entonces esta área, posiblemente, contenga además un cargo de secretario, más allá del previsto cuerpo colegiado.

Además de la Juventud, el nuevo dominio gubernamental incluirá a Deportes y Cultura, que fueron trasladados del ministerio de Desarrollo Humano.

En la secretaría de Cultura, con la renuncia requerida a Franco Ávila, volvió Martín Fraile, aunque algunos se inclinan por el ascenso del director de Museos, Juan Pablo Montelpare.

La designación de Deportes viene más debatida. Existieron nombres de viedmenses, pero enseguida fueron bloqueados por una cuestión política territorial. Weretilneck advirtió que el cupo de funcionarios de la Capital -por ahora- estaría cubierto. Así, esa situación derivó la búsqueda en otras direcciones y, según la última información, existió un ofrecimiento al profesor Simón Miravete, que fue el último candidato a concejal de Godoy por JSRN.