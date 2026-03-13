Paritaria docente en Río Negro: Unter se reúne con el Gobierno y UPCN pide convocatoria

El Gobierno de Río Negro y el gremio de docentes Unter volverán a reunirse hoy desde las 9 en la Secretaría de Trabajo en Viedma, en una nueva instancia de negociación salarial en el marco del conflicto docente que atraviesa el inicio del ciclo lectivo.

El sindicato resolvió suspender el paro previsto para esta jornada, tras la confirmación oficial de la reapertura de la mesa paritaria. Desde el gremio aclararon que la medida de fuerza no fue levantada sino postergada, a la espera del resultado del encuentro y remarcó que no aceptará cuartos intermedios por fuera de la fecha de la paritaria.

En paralelo a la discusión docente, el gremio UPCN pidió al Gobierno provincial convocar al Consejo de la Función Pública para retomar la negociación salarial. El planteo fue dirigido a la secretaria del área, Tania Lastra, tras el rechazo a la última propuesta oficial.

El sindicato cuestionó que el bono no es remunerativo y que el aumento se calculó sobre una base salarial desactualizada. En ese marco, reclamó reabrir el diálogo para avanzar en una recomposición de los ingresos estatales.

El gremio docente evaluará la propuesta en un Congreso el próximo miércoles

La propuesta que presente el Ejecutivo será analizada en el Congreso de Unter convocado para el miércoles 18 de marzo, donde se definirá la posición del gremio frente a la oferta salarial y los pasos a seguir dentro del plan de lucha.

En ese ámbito también se evaluará la confirmación o no del paro pendiente para el jueves 19, en caso de que no haya avances en la negociación o la propuesta sea considerada insuficiente por el sindicato.

El reclamo docente se centra en la recomposición del poder adquisitivo, luego de que el gremio rechazara la última oferta oficial, que contemplaba actualizaciones atadas a la inflación y el pago de una suma fija. Tampoco aceptó la compensación del 2025 de 250.000 pesos a pagar en dos veces que propuesto el ministerio de Educación.

Entre otros reclamos, el sindicato docente pide elevar el salario inicial a 2 millones de pesos.

Durante las últimas semanas, Unter ya concretó varias jornadas de medidas de fuerza, en el marco de un conflicto que mantiene tensión entre el sindicato y el Gobierno provincial por la evolución de los salarios.