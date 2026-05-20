Enriquecimiento ilícito: el plan de Manuel Adorni para dilatar la entrega de la declaración jurada sobre su patrimonio

Manuel Adorni reúne a la mesa política a días de presentar su informe de gestión y de enfrentarse a la oposición en Diputados.

La fecha para que Manuel Adorni rinda cuentas sobre su patrimonio se transformó en una estrategia de calendario que estira al máximo la paciencia de la Casa Rosada. Tras una modificación administrativa, el Jefe de Gabinete tiene tiempo hasta el 31 de julio para entregar su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI).

Sin embargo, según revelaron fuentes inobjetables de su entorno a Infobae, el funcionario maneja un plazo político propio: pretende hacerlo en los primeros días de junio, «antes del Mundial» de fútbol que comienza el 11 de ese mes.

«Yo la quiero presentar lo antes posible», repite Adorni en la intimidad. Lo cierto es que el documento es la pieza clave que espera el fiscal Gerardo Pollicita para determinar si el impactante crecimiento patrimonial del ministro coordinador tiene un origen lícito o si se encuadra en el delito de enriquecimiento.

El «error» de Milei que descompaginó la estrategia

La dilación de los plazos terminó por exponer un fuerte cortocircuito de comunicación en la cima del poder. Semanas atrás, el presidente Javier Milei aseguró en televisión haber visto los papeles y prometió que la presentación sería de forma inmediata.

«Nunca se dijo que se iba a presentar de un día para el otro, hubo un error», admitieron a Infobae desde el círculo íntimo de Adorni, confirmando que el plan real siempre contempló un margen de 25 a 30 días.

A pesar de las tensiones con ministros como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes exigen celeridad para evitar que la gestión se empante, Adorni ensaya una defensa ambiciosa ante sus allegados: «Voy a ser la primera persona en el país que presente la declaración jurada porque lo voy a hacer con bastante tiempo de anticipación», asegura, confiado en que lo hará semanas antes del límite del 31 de julio.

Los números calientes que deberán cerrar ante los peritos

En los tribunales de Comodoro Py saben que los papeles no son lineales y que el retraso responde a la complejidad de la ingeniería contable que el funcionario debe declarar para justificar sus consumos:

La herencia de La Plata: una sucesión tras la muerte de su padre en 2002 que, según el oficialismo, finalizó recientemente tras un extenso proceso.

una sucesión tras la muerte de su padre en 2002 que, según el oficialismo, finalizó recientemente tras un extenso proceso. El country Indio Cuá: El detalle de las millonarias refacciones en su casa de Exaltación de la Cruz, donde el contratista admitió manejos informales.

El detalle de las millonarias refacciones en su casa de Exaltación de la Cruz, donde el contratista admitió manejos informales. El préstamo «de palabra»: Un polémico crédito de 65.000 dólares otorgado por un amigo para remodelar su departamento en el barrio porteño de Caballito.

Un polémico crédito de otorgado por un amigo para remodelar su departamento en el barrio porteño de Caballito. Bienes familiares: Los fondos y activos a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Toda esta información será girada de inmediato a los peritos de la DATIF (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones). En la fiscalía la premisa es puramente matemática: la prioridad es que los números cierren desde el punto de vista legal, sin importar el impacto que el volumen del gasto genere en la opinión pública.

El hermano legislador fue más rápido, pero sigue bajo sospecha

A diferencia del Jefe de Gabinete, su hermano Francisco Adorni se movió con extrema celeridad tras verse acorralado por la denuncia de lavado de dinero y enriquecimiento que impulsó la diputada Marcela Pagano. El actual diputado provincial de La Libertad Avanza rectificó su declaración jurada en cuestión de días, aunque la maniobra no frenó el avance judicial.

En su nueva presentación ante la Oficina Anticorrupción, el legislador bonaerense blanqueó activos que omitió en su declaración inicial:

Dinero oculto: Declaró una herencia no informada previamente de 21 millones de pesos .

Declaró una herencia no informada previamente de . Propiedad en City Bell: Actualizó la valuación de su vivienda, que ahora pasó a registrarse por 67,5 millones de pesos .

Actualizó la valuación de su vivienda, que ahora pasó a registrarse por . El crédito bajo la lupa: Precisó los montos pendientes de un préstamo hipotecario con el Banco Provincia.

Para el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Daniel Rafecas, esta corrección exprés lejos de aliviar la situación del menor de los Adorni, refuerza la hipótesis de irregularidades preexistentes. Con el secreto fiscal y bancario ya levantado, la Justicia espera los informes del Banco Provincia sobre las condiciones de ese crédito y audita posibles inversiones sospechosas en el mercado de capitales.

Con información de Infobae.