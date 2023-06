Eguía criticó a Javier Milei y explicó por qué no será el candidato libertario de Neuquén en las PASO

El conductor radial y excandidato a gobernador de Neuquén con el partido Cumplir, Carlos Eguía, criticó hoy en duros términos al presidenciable Javier Milei, a quien calificó como «basura» y «ladrón». El empresario de medios no será parte del armado de La Libertad Avanza en la provincia en las PASO del 13 de agosto y explicó cómo fue que la adhesión quedó para otro partido, Arriba Neuquén.

Eguía, quien en su momento militó en Juntos por el Cambio y apoyaba a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, este año había virado su preferencia hacia Milei, de quien ahora se desvinculó completamente.

Dijo que es un «mentiroso, hipócrita y falso» y lo calificó como «una basura». Contó cómo fue el trato del candidato a presidente durante sus visitas a Neuquén y planteó «en San Martín de los Andes, caminando al lado mío, me dijo ‘Carlos, a este que tengo acá le voy a pegar una trompada’. Es un loco, un enfermo».

Eguía había iniciado el año pasado los trámites en el juzgado federal de Neuquén para crear un partido llamado Fuerza Libertaria, pero como no llegó con los trámites usó el sello Cumplir en las provinciales del 16 de abril.

Hoy cuestionó que «ellos mismos después mandaban a todo el país a que me impugnaran el nombre y el logo». «Por eso no salía nunca y no teníamos un partido nacional para poder jugar y cuando lo teníamos listo, veo el tuit de ayer y se nos vino el alma abajo».

Arriba Neuquén, el elegido de Milei

Eguía se ese modo se refirió a la adhesión de Arriba Neuquén, un partido que obtuvo el 1 de marzo la personería definitiva y que actuó como colectora de Rolando Figueroa en abril, a la alianza nacional de La Libertad Avanza.

Si bien aún no está confirmado, la versión es que Nadia Marquez, quien encabezó la lista para la Legislatura, sea quien compita por el cargo de diputada nacional. «Mirá si será casta que ni siquiera terminó de ser concejal, termina de ganar una elección con Rolando Figueroa como candidata a diputada provincial, que todavía no asume y ya se quiere presentar a diputada nacional», criticó.