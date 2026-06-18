Ejecutan la última etapa de la nueva terminal de ómnibus de Bariloche

La nueva terminal de ómnibus de Bariloche se construye en la avenida Esandi, en la zona este de la ciudad. (foto Marcelo Martínez)

La ejecución de la nueva terminal de ómnibus de Bariloche está en un 85 por ciento y la finalización de la obra está prevista para finales de septiembre o durante la primera quincena de octubre próximo. Así lo informó el ministro de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de Río Netro, Alejandro Echarren.

Según el ministro, la Provincia invertirá “más de 19 mil millones de pesos” en la construcción de la terminal de Bariloche. Destacó que son fondos aportados casi en su totalidad por la Provincia, que se tuvo que hacer cargo de seguir adelante con la obra después de que el Gobierno nacional diera de baja el convenio que el Gobierno provincial había acordado con la gestión del expresidente, Alberto Fernández.

Echarren recordó que el convenio firmado establecía que Nación aportaría el 50 por ciento de los recursos para la obra y la Provincia, el 50 por ciento restante.

“Ya en los últimos dos meses del gobierno de Alberto Fernández dejaron de mandar los fondos y cuando llegó este Gobierno nacional se dio de baja el convenio”, explicó Echarren.

Por eso, sostuvo que en el financiamiento de la obra, Nación inyectó solo el dos o tres por ciento del total de los recursos necesarios.

La empresa Roque Mocciola está a cargo de la obra de la terminal de ómnibus de Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

Más fondos para la obra

Este martes, se promulgó en el Boletín Oficial de la provincia, el decreto 593 que el gobernador Alberto Weretilneck, firmó el 11 de junio pasado en el que aprobó un adicional de obra reconocido a la firma Roque Mocciola SA “que alcanza la suma de 1.782.385.831 pesos con 93 centavos, que corresponden a trabajos no previstos en la documentación técnica de la obra denominada: “Nueva Terminal de Omnibus en San Carlos de Bariloche”.

También, en el decreto aprobaron el balance “entre adicionales y economías que alcanza la suma de 78.099.690 pesos con 91 centavos y establece un nuevo monto del contrato por la suma de 14.585.313.455 pesos con 76 centavos”. Esos recursos corresponden a obras adicionales.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren, destacó el diseño arquitectónico de la obra. (foto Marcelo Martínez)

Los plazos

En la norma publicada, autorizaron la ampliación de plazos de la obra en 157 días corridos, “quedado como nueva fecha de finalización de los trabajos el 11 de octubre de 2026”.

En los considerandos del decreto, mencionaron que la obra tenía como fecha de inicio el 1 de junio de 2022, con un plazo de ejecución de 780 días corridos. Por lo que la finalización de los trabajos estaba prevista para el 20 de julio de 2024. Sin embargo, el Gobierno rionegrino otorgó prórrogas a la empresa constructora.

Echarren explicó que la construcción “estuvo ocho meses paralizada”, cuando el Gobierno nacional decidió dar de baja todo el financiamiento de la obra pública.

“No nos daban los recursos de la Provincia para financiar la obra del nuevo hospital de Bariloche y la terminal. Era imposible sostener las dos a la vez. Por eso, se priorizó la obra del hospital”, comentó el ministro.

Dijo que, después, la Provincia inyectó fondos para reanudar la obra de la terminal, que tendrá una superficie de unos 3.700 metros cuadrados.

El Gobierno rionegrino autorizó una ampliación del plazo de la finalización de la obra hasta los primeros días de octubre próximo. (foto Marcelo Martínez)

La más grande de la provincia

Según Echarren, por el novedoso diseño arquitectónico que tiene será “una de las terminales de ómnibus más lindas del país y la más grande de la provincia”

Tendrá 24 dársenas cubiertas y 24 boleterías con todos los servicios. Hoy, la terminal de la ciudad tiene 6 dársenas bajo techo y seis al aire libre, en un edificio pequeño.

Echarren dijo que cuando esté finalizada la obra, “la Provincia se la entregará a la Municipalidad de Bariloche”, que resolverá si concesiona o no su funcionamiento y administración.

Según el ministro, “la Provincia está al día con los pagos de las obras públicas”. “Con todas las empresas constructoras vamos al día”, afirmó. Aclaró que desde el Gobierno rionegrino “encaramos las obras que se pueden financiar”.