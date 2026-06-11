El acuerdo universitario bajo la lupa: «Es un alivio, pero la ley no se negocia y la demanda sigue en la Corte»

El prolongado conflicto entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo sumó un capítulo decisivo tras la firma de un acta acuerdo salarial y presupuestario.

Si bien el entendimiento abre una tregua en las medidas de fuerza, las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y los representantes sindicales coincidieron en que se trata de un avance parcial que no resuelve la crisis de fondo.

«No es que el gobierno con esto esté cumpliendo la totalidad de la ley de financiamiento universitario», aclaró de forma tajante el rector electo de la UNCo, Cristian Lopes, en declaraciones radiales confirmando que la presentación legal ante la Corte Suprema de Justicia continuará su curso de manera independiente.

El detalle del aumento: 25% acumulado y el impacto en el aguinaldo

El esquema de recomposición salarial aprobado establece una suba escalonada que alcanzará un 25% global hacia el mes de octubre.

Según explicaron las autoridades, los trabajadores percibirán un incremento del 21,33% en junio —calculado sobre los haberes de mayo—, el cual impactará directamente en el medio aguinaldo.

Posteriormente, se acoplará un 3% en octubre aplicado sobre los sueldos de septiembre. Lopes precisó que la cifra final estira al 25% debido al efecto acumulativo de los porcentajes, lo que permite amortiguar parte del desfasaje inflacionario del periodo, aunque todavía queda pendiente de discusión un 93% global rezagado correspondiente a la paritaria del año 2024.

Gastos de funcionamiento e infraestructura bajo la lupa

Más allá de la discusión de los haberes, el entendimiento contempla un ítem crítico para la supervivencia de las instituciones de educación superior: un incremento del 20% en las partidas para gastos de funcionamiento.

El proclamado rector de la casa de estudios regional recordó que más del 90% del presupuesto se destina a salarios, quedando menos de un 10% para abonar servicios esenciales como luz, gas, limpieza y alquileres.

«Este fondo nos permite resolver varios problemas de atraso que tenemos en infraestructura y mantenimiento en las 17 unidades académicas», remarcó Lopes, haciendo especial hincapié en que este auxilio financiero no contempla la reactivación de las grandes obras edilicias que dependen directamente de la Nación.

La mirada gremial: «Empezamos a recuperar lo que nos corresponde»

Desde la perspectiva sindical, la respuesta al acuerdo combina satisfacción por la reactivación de los canales formales y un fuerte llamado a mantener la movilización. María Julia Barsottelli, secretaria general de la Asociación del Personal No Docente de la UNCo (APUNC), atribuyó la convocatoria del Gobierno al impacto de las masivas movilizaciones en las calles y a la alta valoración que conserva la institución en la sociedad.

«La victoria es nuestra, no le debemos regalar una sola victoria a este gobierno; hay que seguir en la calle defendiendo lo que es nuestro», enfatizó la dirigente, en diálogo con radio UNCo CALF, y además ponderó la solidez del frente intersindical y la articulación lograda junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Paritarias trimestrales y denuncias por maltrato oficial

El documento rubricado fija una nueva institucionalidad para el monitoreo de la inflación, obligando al Ejecutivo a convocar a mesas paritarias en un plazo máximo de tres meses.

Asimismo, se pautó un encuentro clave para el próximo 10 de julio, donde el sector no docente exigirá que la garantía salarial se transforme en una suma remunerativa.

Sin embargo, la jornada de negociación no estuvo exenta de tensiones. Barsottelli denunció públicamente un fuerte destrato por parte de los funcionarios nacionales hacia los paritarios, señalando que los representantes gremiales fueron obligados a esperar más de tres horas en la esquina del Ministerio de Educación mientras se ejercían presiones sobre los rectores para declinar las demandas judiciales.

Un alivio en la antesala de la renovación de autoridades

La firma del acta coincide temporalmente con un proceso de recambio institucional en la Universidad Nacional del Comahue.

Tras la proclamación de las nuevas autoridades en el Consejo Superior, mañana viernes se llevará a cabo el acto formal de asunción del rectorado, marcando el inicio de la gestión de Cristian Lopes en reemplazo de la rectora saliente, Beatriz Gentile.

El flamante rector admitió que la resolución parcial del conflicto presupuestario representa un alivio oportuno para el inicio de su mandato, aportando previsibilidad en un escenario de profunda crisis social y económica que obligará a reconfigurar la agenda de trabajo con los gobiernos provinciales y municipales de la región.