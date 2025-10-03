El apoyo dividido del MAPO: ahora un sector se alinea con Rolando Figueroa

El sector que conforman fundadores, integrantes y adherentes al Movimiento de Acción Política del MPN conocido como MAPO aclaró que mantienen el respaldo a Neuquinizate y la figura del actual gobernador Rolando Figueroa, para los comicios del próximo 26. De este modo, respondieron a otro sector dentro del mismo espacio anunció su apoyo la senadora Silvia Sapag que va por Fuerza Patria.

Una semana después de hacerse público el apoyo que una franja del MAPO hizo hacia la senadora Silvia Sapag, que competirá a través de Fuerza Patria, se conoció el documento que hicieron otros integrantes, donde ratifican su apoyo a Neuquinizate con Rolando Figueroa a la cabeza.

Después de aclarar que el MAPO «no pertenece a persona, grupo, asociación o conjunto de individuos que direccionen decisiones o voluntades de forma unilateral».

En esta misma línea, los firmantes entre los que se encuentran el exvicegobernador Federico Brollo, Naldo Labrín, José Oser, Julio Falleti, Susana Hernández, Alfredo Gutiérez, Sergio Farías, entre otros, expresaron que MAPO no es una línea interna y que su lema es que son del MPN.

Después de un análisis sobre el origen de MAPO, describieron que ante el deterioro e inacción que sufría el partido, como respuesta al reclamo de sus bases, «acompañaron desde el año 2017, al compañero Rolo Figueroa, para ser electo diputado nacional del MPN».

En el documento refirieron que en 2023 también avaló al frente Neuquinizate. Fue una «estrategia electoral que llevó a Rolando Figueroa a ocupar el cargo de gobernador de nuestra provincia, por representar un proyecto político que recupera los valores históricos de nuestro Movimiento Popular Neuquino».

Destacaron los principios que lleva adelante Figueroa, y subrayaron que lleva a la práctica un «auténtico federalismo político económico» en todas las aristas de la provincia.

Los dirigentes fundadores de MAPO reafirman la convicción de avalar el proyecto político, popular y neuquino que encarna el frente La Neuquinidad, en su camino de transformación de la realidad neuquina desde la escena nacional».

Finalmente, consideraron que desde un principio, la corriente de opinión que integran rescata las raíces históricas fundamentales del MPN para recuperar la «firme voluntad política de trabajar por los más necesitados y por el bienestar general del habitante de Neuquén».

La semana anterior, hubo un encuentro en la seccional centro del MPN, con miembros de la agrupación y la actual senadora para discutir la realidad provincial y nacional.

En esa oportunidad, la senadora nacional expresó que «jamás perdí el compromiso, la pertenencia ni la militancia. Espero responder a la confianza de quienes me apoyan. No me moví un paso de lo que siempre hice y dije. Cuando tengo dudas, voy al libro de Felipe y reviso qué hubiera hecho él».