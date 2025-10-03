Estudiantes del turno noche recorren tres kilómetros a pie en Los Miches para terminar el secundario

A las 17.30 María Inés sale de su casa desde la comunidad mapuche Antiñir Pilquiñan para llegar al CPEM 97 de Los Miches antes de las 18:40. Recorre tres kilómetros a pie por qué quiere terminar la secundaria en el vespertino. Sale de cursar todos los días a las 23. «Acá solamente es de a caballo en la noche y nada más. No tenemos colectivo urbano, taxi, nada. Bajamos caminando», contó.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) garantiza el servicio de transporte a estudiantes de 4 a 18 años, por lo que el turno noche de adultos queda excluido. El municipio les había gestionado una movilidad, pero ya no cuentan con eso.

En Los Miches, una localidad en la que viven 714 habitantes según el último censo, se inauguró un secundario en 2022 con el objetivo de que los chicos y chicas del pueblo no tuvieran que viajar hasta Andacollo o Las Ovejas para continuar sus estudios. Recién en 2024 lograron el edificio propio y este año pudieron abrir el turno noche para las personas adultas como María Inés, que tiene 32 años.

En una carta pública titulada «Cuando el transporte se convierte en una bandera, el abandono escolar no es una elección, sino una consecuencia» el estudiantado manifestó: «el tener una escuela en Los Miches para estudiar es una oportunidad que siempre hemos querido tener, pero quienes no vivimos en el pueblo hacemos un esfuerzo muy grande para venir a estudiar en el caso de lo que vivimos en El Plan, El Boleadero y Las Cardas caminando largas distancias y volviendo de noche muy tarde. También venimos de Los Chacayes (a veces a dedo o caminando) y desde Lileo».

Y agregó: «El trayecto que nosotros hacemos hasta el CPEM no debe medirse solamente en kilómetros, sino que también se debe tener en cuenta el estado de los caminos, las bajas temperaturas, lluvias, nevadas y heladas en época invernal, el desnivel del trayecto, la edad de algunos/as de los abajo firmantes y el no contar con un transporte público debe ser tenido en cuenta».

Para María Inés es muy importante concluir sus estudios. «Si llaman a concurso lo que te piden primero es el secundario, sino lo tenes no podes ingresar. Queremos terminar el secundario para el día de mañana ser alguien en nuestra vida. Está bien, estamos pasadas de edad, pero yo creo que nunca es tarde para poder terminar el secundario. Y aprovecharlo, por qué lo tenemos acá cerca, para también darle el ejemplo a nuestro hijos, por que yo tengo un hijo que estudia en el secundario, para que él vea lo que es tener un secundario«, señaló.

Desde sala de tres y hasta quinto grado María Inés fue caminando hasta la escuela. «Ya después los padres empezaron a pelear el transporte hasta que lo tuvo la primaria», afirmó. Remarcó el acompañamiento de los docentes. «Los maestros nos han ayudado muchísimo. Tuvimos la semana del estudiante, y hasta las 12 (nos quedamos) festejando, y ellos pusieron de su parte para venirnos a dejar. Pusieron su vehículo, sin ningún problema, y nos vinieron a dejar a las casas. Esperamos no tener que abandonar», insistió.

Miriam, estudiante del CPEM 97 y también de la comunidad Antiñir Pilquiñan, explicó que va y viene caminando a su trabajo y a la escuela. «No hay alumbrado público, algunos no tenemos autos. Se me re complica y yo necesito terminar el secundario», mencionó.