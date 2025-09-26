Un sector del MPN apoya la candidatura de Silvia Sapag en Neuquén

La candidata a senadora nacional por Fuerza Patria en Neuquén, Silvia Sapag, sumó el respaldo del Movimiento de Acción Política del Movimiento Popular Neuquino (MAPO-MPN) para las próximas elecciones de octubre.

Se trata de una agrupación dentro del partido que había apoyado fuertemente a Rolando Figueroa en 2023. Sapag aún mantiene su afiliación al MPN, la fuerza política que fundó su padre Felipe, cinco veces gobernador de la provincia.

En un encuentro, celebrado en la seccional centro del MPN, la actual senadora se reunió con militantes del MAPO para discutir la realidad provincial y nacional.

«Jamás perdí el compromiso, la pertenencia ni la militancia. Espero responder a la confianza de quienes me apoyan. No me moví un paso de lo que siempre hice y dije. Cuando tengo dudas, voy al libro de Felipe y reviso qué hubiera hecho él», aseguró la candidata.

Subrayó la necesidad de defender el sistema democrático frente a lo que calificó como intentos de vaciamiento institucional impulsados por las políticas del presidente Javier Milei.

En un comunicado, el MAPO expresó su preocupación por la situación actual: “Los argentinos de nuestra generación –los de los años 60, 70 y parte de los 80, que luchamos por la democracia– vemos con asombro cómo este sistema se evapora. La democracia ha sido usurpada por un grupo de outsiders con el apoyo de una casta que, desde las sombras, siempre sostuvo el poder”.

Y agregó: “Un poder totalitario gobierna a través de DNU, vetos y negociaciones dudosas, usando todo lo que puede contra el pueblo sin miramientos. Sus blancos son claros y deliberados: jubilados, personas con discapacidad, niños, centros de salud, barrios humildes, clubes y obras de saneamiento. Estos son, precisamente, los emergentes de una sociedad democrática que busca resolver sus conflictos con un Estado eficiente”.