El ataque de Milei a Massa tras la advertencia a las petroleras: "Decide optar por la vía violenta".

En medio de la escasez de combustibles que afecta a gran parte del país, Sergio Massa lanzó un fuerte mensaje hacia las petroleras y las intimó a regularizar la situación en las próximas 48 horas.

Ante ello, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzó a quien será su oponente en el balotaje del próximo 19 de noviembre y opinó que el aspirante oficialista, “frente al ridículo, decide optar por la vía violenta para forzar la oferta”.

El actual ministro de Economía y candidato a la Presidencia por Unión por la Patria había advertido este domingo, tras la asunción del nuevo gobernador de Tucumán, que frenará las ventas de las compañías al exterior en caso de que no se normalice la situación de inmediato. “Si el martes a la 12 no está resuelto el abastecimiento, el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación”, aseguró.

Como respuesta, el libertario sostuvo en un posteo que realizó en su cuenta de la red social X: “Primero controla precios… Luego aparece el desabastecimiento; Después alude a una alta demanda por los éxitos de la política económica; Frente al ridículo decide optar por la vía violenta para forzar la oferta”. A continuación, Milei se refirió a sí mismo en tercera persona y afirmó que, en un eventual gobierno suyo, “liberará precios y habrá combustibles para todos”.

Liberará precios y habrá combustibles para todos. https://t.co/Ju0uS70iGg — Javier Milei (@JMilei) October 29, 2023

Unas horas antes, Milei había denunciado por medio de la misma red social que “nada de lo que esté en las manos del Estado funcionará bien”. A su vez, acompañó el posteo con una imagen que da cuenta de la falta de combustible en el tablero de un auto y la irónica frase “Sergio Massa, una luz de esperanza”.

Incluso, el sábado fue a cargar nafta y aprovechó la oportunidad para apuntar contra el Gobierno nacional al cuestionar que “el modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”.

“Tenemos la elección más importante de nuestras vidas. No solo por nosotros y todo el trabajo que venimos realizando hace dos años, sino porque lo que se define es si la Argentina continúa presa de esta clase política que tanto daño ha ocasionado”, lanzó el candidato libertario en plena campaña de cara a la segunda vuelta decisiva.

Qué dijo Sergio Massa este domingo sobre los especuladores y Milei

Durante la rueda de prensa el domingo, Massa había disparado contra quienes “especularon que, según el resultado electoral, iba a haber una devaluación” y enfatizó: «Otros especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento de precios”.

En otro tramo de la conferencia en Tucumán, el ministro criticó Milei: «En un país donde el otro candidato a presidente dice que el Estado no debe intervenir en los precios, los argentinos tienen que saber que si el Estado no pone regulaciones, el precio de litro de nafta estaría $680”.

Las petroleras YPF, Trafigura, Raízen y Axion emitieron el último sábado un comunicado conjunto en el que prometieron normalizar el abastecimiento de combustibles en los próximos días.

Con información de El Canciller