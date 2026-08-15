Ipross abrió un nuevo consultorio de Pediatría en Viedma: cómo funciona la atención sin turno

Ipross habilitó un consultorio de Pediatría en Viedma con atención por demanda espontánea. Foto: gentileza.

El Ipross puso en funcionamiento un nuevo consultorio de Pediatría en Viedma. La propuesta incorpora una jornada de atención por demanda espontánea los viernes, destinada a familias que necesitan una evaluación médica sin turno previo y cuyos casos no requieren atención de urgencia o emergencia.

El nuevo servicio forma parte de los Consultorios Ipross Salud y contempla tanto la atención de consultas puntuales como controles preventivos y seguimiento de la salud de niñas y niños desde recién nacidos hasta los 14 años.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en los primeros días de funcionamiento, el consultorio ya recibió 33 consultas.

Una consulta sin turno antes del fin de semana

La atención por demanda espontánea funciona los viernes de 12:30 a 17. El objetivo es abordar cuadros de baja complejidad que pueden ser evaluados y resueltos en el primer nivel de atención, sin necesidad de recurrir a una guardia.

La modalidad fue pensada especialmente para aquellas situaciones en las que una familia necesita una consulta pediátrica con cierta rapidez. Desde el Ipross señalaron que también permite evitar derivaciones innecesarias y dar una respuesta antes del fin de semana.

La coordinadora de los Consultorios Ipross Salud de Viedma, Griselda Caballeri, había destacado la posibilidad de resolver este tipo de consultas durante la jornada del viernes.

También habrá controles preventivos

El consultorio no se limita a la atención de cuadros agudos. Allí también se realizan controles de salud de acuerdo con la edad y la etapa de desarrollo, seguimiento del crecimiento, evaluación nutricional y control del calendario de vacunación.

También se incluyen controles de salud escolar y la detección de posibles alteraciones de la visión y la audición.

El seguimiento puede abarcar además a niños y niñas con factores de riesgo o enfermedades crónicas. En estos casos, cuando se requieren estudios complementarios u otras especialidades, se puede realizar la derivación correspondiente.

El trabajo puede articularse con profesionales de Nutrición, Psicología, Psicopedagogía, Kinesiología y otras disciplinas que funcionan en los Consultorios Ipross Salud.

Quién atiende y dónde funciona

La atención está a cargo de la pediatra Milanyela Flores y cuenta con cobertura del 100% para los afiliados.

El consultorio funciona en Urquiza 548, Viedma. Los martes, de 10 a 14, y los jueves, de 10 a 16, se atiende con turno previo. Los viernes, de 12:30 a 17, la atención es por demanda espontánea.

Los turnos pueden solicitarse mediante el turnero web del Ipross, la App Ipross, por teléfono al (02920) 496300, interno 6418, o de manera presencial.

Ipross sumará Cardiología en septiembre

La incorporación de Pediatría se suma a las prestaciones que ya funcionan en los Consultorios Ipross Salud, entre ellas Medicina General, Psicología, Nutrición, Kinesiología y Psicopedagogía.

Por el momento, la obra social no prevé incorporar nuevos profesionales de Pediatría. La posibilidad será evaluada de acuerdo con la demanda y las necesidades del servicio.

En tanto, desde el 1 de septiembre se incorporará Cardiología, con la posibilidad de realizar estudios como Holter de 24 y 48 horas, ecocardiograma Doppler color y ecodoppler de vasos de cuello, aorta torácica y aorta abdominal.