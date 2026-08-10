Salud puso plazo para equipar el nuevo edificio del hospital de Bariloche con el crédito del BID

La nueva ala del hospital Ramón Carrillo está lista desde septiembre de 2025. El próximo año quedarán habilitados otros dos pisos con equipamiento nuevo. Archivo

Con la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a Salud Pública, la Provincia equipará el segundo y tercer piso del nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo de Bariloche que podrá estar operativo el primer trimestre de 2027, según indicó el ministro Demetrio Thalasselis.

La nueva ala edilicia del hospital se terminó en septiembre de 2025, luego de varios años de obras con cambio de empresa en el medio, y en noviembre se habilitó la planta baja con la moderna guardia para adultos y un sector exclusivo para pediatría.

Pero el resto del edificio permanece sin actividad por la falta de equipamiento. Tiene la instalaciones completas para los nuevos quirófanos, salas de internación, neonatología, área pediátrica.

Desde que se habilitó la guardia el Gobierno anunció la gestión de un crédito del BID para el equipamiento que meses atrás fue valuado en unos 3 millones de dólares.

“Esto es un ejemplo de los que vamos a producir con este crédito en toda la red de servicios de salud de la provincia, son inversiones muy altas, necesarias, que queremos poner en marcha en el primer trimestre de 2027 y llegar con toda esta tecnología”, dijo el ministro Thalasselis.

El detalle del equipo y las áreas del nuevo edificio

Según detalló el Gobierno, tras la aprobación del BID, se podrán habilitar el segundo piso del edificio que tendrá área de cuidados críticos, con 14 plazas para adultos y 8 pediátricas. Contará con respiradores para adultos, niños y recién nacidos, 14 monitores multiparamétricos con medición invasiva, 2 generadores de marcapasos transitorios y equipos para diagnóstico y seguimiento permanente de los pacientes.

También se incorporarán un ecógrafo con Doppler transcraneal, ecocardiógrafo, electrocardiógrafo, equipo móvil de rayos, broncoscopio, videolaringoscopio y 10 dispositivos de oxígeno de alto flujo, además de bombas de infusión y equipamiento específico para la atención de situaciones de alta complejidad.

En el tercer piso funcionarán 30 salas de internación con un total de 60 nuevas camas. El sector sumará además 38 monitores multiparamétricos, 26 bombas de infusión y 26 carros de curaciones, junto con todo el mobiliario necesario para su funcionamiento.

Entre ambos pisos se incorporarán 784 unidades de equipamiento y mobiliario.

La incorporación de camas de internación llegan en un momento crítico en Bariloche ante la escasez de servicios del sector privado, luego del cierre de un sanatorio en el 2020 y la reciente cancelación del servicio de internación de la Fundación Intecnus, que pertenece a la Cnea.