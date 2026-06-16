El Deliberante de Cutral Co recibió la respuesta del concejal opositor

Este martes, veinte minutos antes del vencimiento del horario al que había sido emplazado, el concejal de La Libertad Avanza, Omar Pérez presentó un expediente ante la mesa de entradas del Deliberante de Cutral Co. No hubo retractación de sus dichos y alegó que su conducta está contemplada en uno de los artículos de la carta orgánica municipal, que garantiza la posibilidad de brindar opiniones.

De este modo, Pérez, que integra el bloque unipersonal de LLA, entregó el escrito después del pedido de extensión del plazo que le fue otorgado por el cuerpo de concejales el viernes pasado, en sesión extraordinaria.

Este viernes, antes que finalice el tiempo, el concejal Pérez respondió a la resolución N° 026 de este año y esgrimió que a través de sus términos, se trata de impedir el debate público sobre «seguridad, narcotráfico, narcomenudeo, cámaras de videoseguridad, presencia de fuerzas federales y responsabilidad política del Estado municipal».

Por esta razón es que rechazó que el debate público sea una supuesta inconducta individual. Aclaró que con sus dichos -que fueron emitidos en una nota periodística con un canal digital de Buenos Aires- no hizo imputación penal hacia ninguna persona y que lo hizo en el «debate político, institucional y de interés público». A pesar de que la nota era ilustrada con imágenes donde se observó al intendente Ramón Rioseco.

El legislador sostuvo que lo ampara el artículo 62° de la carta orgánica municipal que indica que «no incurrirán en responsabilidad de las opiniones que manifiesten» como integrantes del Deliberante. Agregó que ninguna autoridad puede «reconvenirlos, ni procesarlos», en ningún tiempo por sus dichos o manifestaciones verbales.

Según su entendimiento, sus pares del oficialismo no tuvieron en cuenta este artículo que lo protege. A este resolución que debía contestar hoy, se le suma el análisis que deberá hacer la comisión acusadora para definir si es pertinente o no el pedido de juicio político que presentó una vecina contra el propio concejal. Sobre este tema no está definido todavía el proceder.