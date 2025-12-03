El Deliberante de Viedma aprobó por amplia mayoría el Presupuesto 2026

En su carta sesión del año el Concejo Deliberante aprobó en general y por amplia mayoría el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para 2026 presentado por el Ejecutivo Municipal.

En tanto que en particular también tuvo respaldo mayoritaria con el rechazo de Vanesa Cacho Devincenzi (Partido Alternativa y Recuperación) y de Julián Algañaras (Vamos con Todos) al artículo 9 en lo referido a los gastos presupuestado para las fiestas nacionales del Mar y del Acampante, y del Río.

La concejal Evelyn Rousiot (Nos Une Río Negro) fue la encargada de defender la propuesta del Ejecutivo y resaltó que fue presentado con anticipación, «diez días antes del plazo» y el trabajo realizado en la Comisión de Desarrollo Económico que fue ampliada al resto de los concejales y con la presencia de distintos funcionarios municipales.

«Acompañar el presupuesto de un gobierno municipal es acompañar lo que hace dos años votó la población de Viedma» dijo Rousiot y añadió que «las decisiones de políticas públicas las toma el intendente (Marcos Castro) electo por nuestros vecinos y vecinas».

Destacó «la responsabilidad fiscal» con «el equilibrio entre ingresos y gastos» a partir del «principio de eficiencia con políticas públicas de mayor impacto en la población y alta representación de participación ciudadana porque así lo establece la carta orgánica».

Rousiot dijo que «para 2026 un objetivo principal es la priorización de la obra pública con infraestructura urbana» y contó «la modificación en los ingresos municipales» que históricamente eran «un 30% de recursos propios, un 30% de coparticipación provincial y el 30% de coparticipación nacional» pero «hoy la provincia aporta el 40% porque la Nación se ha retraído en los aportes y representan el 20%».

Sobre el presupuesto de 56.691 millones de pesos explicó que el 29,5% está destinados al servicio a la comunidad, el 14,2 a desarrollo urbano, el 22,6 a servicios sociales para asistir a los más vulnerables, el 29,9 a la administración general y «sólo el 1,1% está destinado al servicio de la deuda. «Es equilibrado y no representa un endeudamiento que no se pueda pagar, que perjudique a la presente o futuras gestiones municipales» sostuvo.

Por su parte María Andría (Cambia Río Negro) señaló su acompañamiento pero «no desde el silencio» y enfatizó que «Viedma carece de planificación» y señaló propuestas presentadas en el presupuesto 2025 no cumplidas que se repiten en la propuesta para el próximo año.

Finalmente Cacho Devincenzi (PAR) dijo que faltó información «que nos gustaría tener» como los «costos de las fiestas», los servicios en los barrios populares, entre otros, y remarcó que «vamos a acompañar en general peor no los gastos para las fiestas».

