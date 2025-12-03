Los impuestos en Río Negro para el 2026 seguirán con topes y habrá bajas para los servicios

El esquema tributario para el 2026 ya fue propuesto por el gobierno y el 18 de diciembre se trataría en sesión de la Legislatura. Foto: Marcelo Ochoa.

El proyecto de la política tributaria de Río Negro para el año próximo mantiene topes en las subas en Automotores y en Inmobiliario, como también, una disminución de Ingresos Brutos para las distribuidoras de energía eléctrica y de gas.

Esta reducción fue difundida por el gobierno provincial como un beneficio para los usuarios por su impacto en el costo de los servicios públicos.

En relación a la recaudación proyectada para el 2026 por ingresos tributarios propios, el paquete estima que será de casi 870.000 millones, lo cual indicaría una “variación del 47% con respecto a lo estimado recaudar para el presente año”.

Con el presupuesto, este esquema tributario tendrá tratamiento en la Legislatura, seguramente el 18 de diciembre.

Próxima recaudación $ 869.999 Millones de pesos es el cálculo de los ingresos tributarios propios para el ejercicio del 2026.

El diseño propuesto ratifica límites en las alzas para los tributos “patrimoniales” (Inmobiliario y Patentes), que se incorporaron hace cinco años y, mayormente, se repitieron en los posteriores ejercicios.

Esas “actualizaciones anuales” en relación a las cargas del 2025 -indica la iniciativa- estarán “por debajo de los niveles de inflación acumulada”.

Así, se propone un aumento “interanual del 25%” y detalla que la “inflación acumulada en los últimos 12 meses fue superior al 31%”.

Puntualmente, ese lineamiento establece que el valor fiscal para definir Inmobiliario o la tabla de valuación para Automotores no podrá superar el 25%.

En un contexto inflacionario mayor, los topes impositivos del 2025 fueron del 110%.

Ingresos Brutos para las distribuidoras de servicios públicos pasará del 2,5% al 1%. Esa carga figura en las facturas de esos servicios públicos.

Por su parte, la iniciativa de la Agencia de Recaudación, a cargo de Alejandro Palmieri, asegura que se “mantienen sin cambios las principales alícuotas de Ingresos Brutos vigentes”, pero destaca una “reducción del 60% de la carga fiscal” de ese tributo para las “actividades de distribución de Energía Eléctrica, Gas Natural y combustibles gaseosos”.

Actualmente, ese rubro -que impacta en Edersa y las cooperativas eléctricas, y las distribuidoras de gas- bajará de una “alícuota del 2,50% actual al 1,00% en el próximo año”.

Ese costo tributario se integra directamente y es un componente de las facturas de esos servicios y, por eso, el gobierno provincial destaca que la medida significará un beneficio directo para los usuarios.

El titular de la Agencia, Alejandro Palmieri concurrirá -seguramente- a las comisiones legislativas para explicar el paquete impositivo. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo.

El proyecto fundamenta que esa baja determinará que “Río Negro sea por mucho la jurisdicción con la alícuota más baja en esta actividad”, calificando al hecho como una contribución provincial al “sector residencial, sino también al industrial y la totalidad de las actividades económicas”.

Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo conserva la “política de promoción de la radicación de industrias”, con la “vigencia de la Nueva Ley de Promoción Económica (Ley 5766)” y, además, las “bonificaciones impositivas para los establecimientos radicados en los parques industriales” para “continuar fortaleciendo el proceso de industrialización y permitiendo la aplicación de valor agregado en origen a la producción”.

También se mantienen “beneficios especiales para actividades consideradas estratégicas”, como la “alícuota diferencial en impuesto inmobiliario” para contribuyentes inscriptos en el Registro Único Provincial de Actividades Turísticas (RUPAT)”, planteándose que la bonificación pasa del 20% al 30%.

Weretilneck y una reducción para los usuarios

Al anunciar su proyecto impositivo para el año próximo, el gobierno provincial se concentró en “la reducción en un 60% de los impuestos en servicios de luz y gas”.

Puntualmente, la propuesta gubernamental a la Legislatura plantea la disminución de la alícuota de Ingresos Brutos del 2,5” al 1% en la distribución de energía eléctrica, gas natural y combustibles gaseosos.

La gacetilla gubernamental resalta que esa baja del “60% de esa carga impositiva” determinará una disminución “en forma inmediata del monto final de las facturas”.

El anuncio fue acompañado por un mensaje del gobernador Alberto Weretilneck en las redes sociales para destacar el “gesto. Este -dijo- es el objetivo de nuestro gobierno. Cada vez que podamos acompañar a los vecinos lo vamos a hacer y, en este caso, colaborando para que el costo de la electricidad y el gas no sea tan impactante en los hogares, las empresas y los comercios”.

El mandatario cuantificó esa medida en los ingresos tributarios. “Representa un ahorro anual de 6.300 millones para las familias”, estimó.

Enumeró después que la reducción en ese componente impositivo en las facturas “alcanzará a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.

La información oficial se completa con indicar que “la ley Impositiva del 2026 mantiene sin cambios las alícuotas de Ingresos Brutos vigentes este año, garantizando que los sectores productivos sigan tributando bajo las mismas reglas. El objetivo es dar previsibilidad en un contexto de costos crecientes y recuperación lenta en comercios, industrias y servicios”, concluye.