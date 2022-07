El exfiscal Terán, sancionado por misógino, quiere ir por la intendencia de Huincul con el MPN

El exfiscal Santiago Terán manifestó públicamente su intención de integrarse a las filas del sector que lidera Rolando Figueroa como precandidato a intendente de Plaza Huincul. Señaló que adhiere en todo lo propuesto por el diputado nacional aunque será «la gente quien decida si lo respaldan como precandidato».

Santiago Terán -jubilado del poder judicial- realizó esta mañana una entrevista en la radio local FM Fuego y manifestó su «voluntad» de ir por la intendencia de Plaza Huincul, a través del sector que lidera Rolando Figueroa en el partido provincial. Hace 15 días atrás, el diputado participó en Huincul de un encuentro con la militancia al que concurrió -entre otros- Terán.

Desde hace años tiene su domicilio y residencia en Plaza Huincul, por lo que esa condición no es impedimento en el caso de avanzar en la postulación.

En sus dichos, trató de dejar en claro que de ser aceptado por los vecinos buscará que los otros precandidatos coincidan con su forma de encarar una propuesta. «No se empuja solo este cargo, hay que ver quién te va a acompañar y si hay fiaca, si son incapaces o pesa sobre ellos una leve sospecha de ser una persona que se ha ensuciado, se va a ensuciar o se ensuciará esos no tendrán cabida. Es un principio irrenunciable», dijo.

Aunque explicó que de concretarse su precandidatura tendrá que adecuarse al formato político, sí tiene límites. En otro tramo de la entrevista criticó aunque sin nombrar a la actual administración municipal, al sostener que no se puede hablar de «proyectos faraónicos» como el centro cultural o la ciudad deportiva, cuando hay vecinos que no cuentan con el asfalto, no se les garantiza el agua, ni tampoco cuentan con el acceso al gas natural. Lo mismo para el sector de chacras a quienes no se les asiste debidamente con la leña.

Terán dijo que sus propuestas saldrán del «ciudadano de a pie, que la tiene clara y será quién te marcará la cancha». «A los vecinos les digo que tengan esperanzas. Voy a ir puerta por puerta, quiero escuchar a cada casa de Plaza Huincul, que es la patria chica», concluyó.

El año pasado, Terán había sido sometido a un jurado de enjuiciamiento por realizar expresiones misóginas y sin perspectiva de género. Una vez que cumplió con el plazo de suspensión que se le aplicó, accedió a la jubilación porque ya tenía la edad para hacerlo.