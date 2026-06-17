El fantasma de Guillermo Francos: la trastienda de presiones que anticipa la salida de Manuel Adorni

El futuro de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete quedó reducido a una decisión estrictamente personal y solitaria. En medio de un aislamiento que ya afecta su proyección política, la cúpula de La Libertad Avanza notificó que no intercederá para removerlo del cargo ni le ofrecerá una salida blindada en el exterior.

Según confirmaron fuentes del círculo íntimo de Javier Milei a Infobae, el mandatario nacional no tiene en sus planes exigirle la dimisión, dejando el desenlace de la crisis patrimonial bajo la exclusiva responsabilidad del propio funcionario.

En los pasillos de la Casa Rosada se descartó de forma tajante la posibilidad de una licencia médica o administrativa. El entorno de Adorni ratificó que el ministro coordinador no aceptará destinos consulares ni embajadas y que, de verse forzado a salir, abandonará la actividad en el sector público, cancelando la plataforma electoral que el oficialismo proyectaba para su figura en los comicios del año próximo.

La presión de Bullrich y el dilema del PRO-UCR en el recinto

La encargada de cercar operativamente al funcionario dentro del Congreso es Patricia Bullrich. La líder de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado mantiene un fuerte malestar debido al impacto que las denuncias de enriquecimiento ilícito ejercen sobre la imagen presidencial y las negociaciones de las leyes estructurales.

La parálisis legislativa forzó cambios de estrategia en las últimas horas:

La sesión se mantiene: pese a evaluar la suspensión de la jornada de este jueves por temor a una interpelación opositora, Bullrich decidió sostener la reunión de labor parlamentaria de este miércoles para avanzar con el temario de propiedad privada.

pese a evaluar la suspensión de la jornada de este jueves por temor a una interpelación opositora, Bullrich decidió sostener la reunión de labor parlamentaria de este miércoles para avanzar con el temario de propiedad privada. Bloque aliado en alerta: el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) acordaron unificar su postura de votación en el recinto. Los estrategas de ambos partidos coordinan una posición común con la expectativa de que Adorni formalice su renuncia antes de que deban exponer sus votos de cara a la opinión pública.

el y la acordaron unificar su postura de votación en el recinto. Los estrategas de ambos partidos coordinan una posición común con la expectativa de que Adorni formalice su renuncia antes de que deban exponer sus votos de cara a la opinión pública. Silencio de Macri: el expresidente Mauricio Macri —quien viajó al exterior por sus funciones dentro de la FIFA— no participó del último encuentro virtual del PRO, donde se evitó definir qué posición tomarán si el peronismo logra habilitar la moción de censura.

El espejo de Guillermo Francos: el antecedente del desgaste

La mesa política que rodea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo, asimila la situación de Adorni con la salida de su antecesor en el cargo, Guillermo Francos. Tras las elecciones nacionales de octubre de 2025, el reordenamiento del esquema de poder interno desató un proceso de desgaste similar sobre la Jefatura de Gabinete.

En aquella oportunidad, ante el avance de las presiones internas y la falta de definiciones explícitas por parte del Presidente, Francos redactó su renuncia desde su domicilio particular argumentando la necesidad de dejar al mandatario «sin condicionamientos para la etapa de gobierno que se inicia». En Comodoro Py y Balcarce 50 evalúan que el mecanismo de desgaste actual replica de forma exacta la metodología que terminó con el desplazamiento del anterior jefe de ministros.

Mientras el Gobierno insiste en que Adorni permanecerá en sus funciones a menos que medie una decisión por motivos personales, la gestión diaria del Estado continúa supeditada a las variables de su defensa legal por la presunta omisión de 513.000 dólares en sus declaraciones patrimoniales previas a la función pública.