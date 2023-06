El Frente Grande se alineó con «Wado» De Pedro y reafirmó su participación en Río Negro

El Frente Grande punteó en la estrategia del proceso nacional, reafirmando su pertenencia al proyecto de «Néstor Kirchner y Cristina Fernández» y apoyando la precandidatura presidencial de Eduardo «Wado» de Pedro.

Esa fuerza integra el Frente de Todos y el rionegrino Marcelo Mango preside la Asamblea Nacional, que se reunió este fin de semana en Buenos Aires.

En Río Negro, el reagrupamiento del FdT presenta su complejidad después que esa alianza se dividiera en tres vertientes en la elección provincial, marcado por el entendimiento del partido Justicialista con el oficialismo rionegrino.

Mango reconoce esa dificultad, plantea que el armado será ordenado por la estrategia nacional, reivindica la búsqueda de un «consenso» aunque anticipa que, en todo caso, el Frente Grande irá con su partido, acompañando a De Pedro. Aseguró que inscribirá candidaturas en Río Negro a la Cámara Baja y aceptó a la suya entre las posibles participaciones.

En diálogo radial, el legislador rionegrino contó que la Asamblea ratificó su pertenencia «al kirchnerismo, de Néstor y Cristina», como «lo viene haciendo desde el 2003».

De Pedro participó y cerró el encuentro del FG, destacado por constituirse en el «puntapié inicial de la recorrida de otros espacios».

Mango resaltó el «acompañamiento» al ministro de Interior, como «candidato de Cristina», aclarando que el apoyo electoral recaerá en la elección definitiva de la vicepresidenta. Esa referencia se relaciona con que todavía no está esa confirmación.

Participó también el presidente del FG, Mario Secco, que destaco la «coherencia política y la firmeza ideológica» mantenida en el «proyecto kirchnerista».

En lo provincial, Mango reivindicó la participación electoral de la fuerza en Río Negro. Otros -agregó- «hacen alarde del provincialismo, pero nosotros lo ejercemos. No nos dicen desde Buenos Aires qué hacer, desde la provincia sostenemos el proyecto federal y nacional», remarcó.

Indicó la decisión de buscar una propuesta frentista de «consenso» aunque, en la complejidad, no descartó que el FG participe solo en las PASO. Criticó que «un decreto» del ex presidente Mauricio Macri impide ir con colectoras si no hay conformación de la alianza de distrito.

El Partido Justicialista rionegrino, que preside Sergio Hernández, espera mandatos nacionales, más allá del entendimiento electoral fijado con JSRN en el proceso provincial.

Mango recordó que la última alianza con el PJ en Río Negro fue en el 2005 y que la convocatoria en el 2019 “solo fue para firmar”.

En la elección provincial, el Frente Grande integró alianza con Kolina y conformó Unidad Ciudadana, apoyando la candidatura a la Gobernacion del peronista Gustavo Casas.

En lo nacional, el FdT está conformado por 15 partidos: el Justicialista, Frente Renovador, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, KOLINA, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, Frente Grande, Partido Solidario, Unidad Popular, Partido de la Concertación FORJA, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Partido Intransigente y Soberanxs.