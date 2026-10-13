El mapa de recuperación de los basurales a cielo abierto del Alto Valle: qué áreas restauraría Río Negro con el Girsu

En el Alto Valle, no todos los basurales a cielo abierto tienen la misma distribución ni ocupan espacios fáciles de delimitar. En algunos, los residuos se concentran en un sector donde descargan los camiones recolectores, mientras que en otros la basura se encuentra en distintos puntos de terrenos extensos.

Esa diferencia es central para dimensionar el alcance del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), que contempla el cierre de seis basurales en Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero. La meta general es recuperar más de 60 hectáreas con vegetación nativa restaurada o en proceso de restauración.

El proyecto busca reducir el impacto ambiental de los basurales, mejorar la calidad del agua en sus alrededores y disminuir al menos un 70% la cantidad de residuos que llega a disposición final. Esto representaría unas 58.800 toneladas menos por año, sobre un total de 84.000 toneladas generadas por los seis municipios. También apunta a reducir la presencia de aves oportunistas y carroñeras y a evitar la emisión de 35.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año.

Cuántas hectáreas se recuperarán en cada basural del Alto Valle

Según los cálculos estimados de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro a los que accedió Diario RÍO NEGRO en Cipolletti, se prevé recuperar 21 hectáreas sobre una superficie relevada de 21,27 hectáreas. Mientras que, en Fernández Oro, las cinco hectáreas estimadas para recuperar coinciden con las cinco hectáreas monitoreadas.

La relación cambia en Allen, donde las nueve hectáreas previstas para recuperar representan alrededor del 32% de las 28,37 hectáreas relevadas. En tanto Cinco Saltos, las nueve hectáreas proyectadas equivalen a cerca del 28% de las 32,65 hectáreas que se estiman del predio.

Por otro lado, en Campo Grande, se prevé recuperar 16 hectáreas que coinciden con el predio actual, sin embargo, cabe aclarar que desde la Secretería de Ambiente explicaron que es un área aproximada ya que la dispersión de los residuos es más extensa. Lo mismo ocurre en Contralmirante Cordero, donde se prevé recuperar seis hectáreas cercanas a lo relevado. En esos casos, además del sector principal de descarga, existen puntos de acumulación menores que también requieren tareas de limpieza.

Cómo será el cierre de los seis basurales

Las obras se distribuirán entre las seis localidades según la función que tendrá cada una dentro del sistema regional. Cipolletti contará con un complejo socioambiental que combinará el tratamiento de residuos con espacios para la educación ambiental. En Allen y Cinco Saltos se construirán plantas de clasificación y pretratamiento, mientras que en Fernández Oro, Campo Grande y Contralmirante Cordero se instalarán estaciones de transferencia para pesar, registrar y compactar los residuos antes de trasladarlos en camiones de mayor capacidad.

Los residuos de Fernández Oro se procesará en Allen, mientras que la de Campo Grande y Contralmirante Cordero se enviará a Cinco Saltos. Cipolletti tendrá un complejo propio, que además de tratar los residuos incluirá espacios de educación ambiental, capacitación y coordinación regional.

Las plantas incorporarán maquinaria para separar materiales reciclables, como metales, plásticos y papel, y tratar el resto mediante un proceso físico-mecánico de trituración, homogeneización y calentamiento controlado, sin combustión ni incineración. La capacidad nominal prevista es de 100 toneladas diarias. El circuito se completará con un sitio de estabilización y disposición final en una cantera abandonada, cuya ubicación todavía debe definirse.

En paralelo, se realizará un cierre técnico de los seis basurales que incluirá venteos para evacuar gases, zanjas para captar lixiviados y coberturas impermeables en los sectores con mayor acumulación de residuos. En los puntos con residuos dispersos y microbasurales se realizarán tareas de limpieza.

El proyecto también contempla a los 201 recuperadores urbanos identificados por la Provincia, con alternativas de empleo formal, incorporación a cooperativas o pymes y formación laboral. Además, prevé que 30 exrecicladores participen en espacios de conducción y toma de decisiones, con al menos un 50% de representación de mujeres.

El financiamiento se formalizó el 1 de octubre, cuando el gobernador Alberto Weretilneck firmó en París un préstamo de 35 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). “Lo que va a permitir es incorporar infraestructura para la gestión de los residuos y todo lo que tiene que ver con educación ambiental y cuestiones sociales”, explicó Judith Jiménez.

Foto: Flor Salto.

Del financiamiento total, 25,3 millones de euros estarán destinados al componente ambiental, equivalente al 72% del crédito. Otros 1,4 millones serán para acciones sociales y educativas y 1,3 millones para fortalecer la gobernanza del sistema. Los 7 millones restantes quedarán destinados a contingencias.

Tras la firma del contrato ya hay una fecha estimada para el inicio de los procesos licitatorios, uno de los primeros pasos para avanzar con la ejecución de las obras: “Estamos terminando los pliegos licitatorios, así que, si todo sale bien y como esperamos, a fin de año ya licitamos la primera obra, que es Cipolletti”, señaló Jiménez.