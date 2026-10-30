El Gobierno provincial prevé tener definido el basural regional de la cordillera para 2028

El gobernador Weretilneck entregó al intendente Cortés el aval para financiar con el crédito de la Agencia de Desarrollo Francesa un estudio integral para el basural regional de la cordillera. Gentileza

El gobierno provincial confirmó este viernes que accedió al financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para iniciar un estudio integral que se prevé concluir en 2028 con el diseño de un nuevo sistema regional de gestión de residuos para la cordillera, con Bariloche como cabecera, y definir su disposición final.

El gobernador Alberto Weretilneck realizó el anuncio hoy y entregó al intendente Walter Cortés la carta oficial del organismo internacional que acepta la inclusión del estudio dentro del paquete crediticio al que la Provincia accedió por 35 millones de dólares para el Girsu del Alto Valle y que firmó recientemente el mandatario en París.

Según precisó el Gobierno, se destinarán unos 1.400 millones de pesos (890.000 dólares) para concretar el estudio que tiene plazos estimados entre 12 y 18 meses, según confió la secretaria de Energía y Ambiente , Andrea Confini, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El sitio de disposición final se prevé incluyendo Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo.

“Después de 30 años de promesas, de mentiras, de ideas que nunca se cumplieron, hoy vamos a dar una solución definitiva”, expresó el gobernador.

Una misión ya visitó el basural de Bariloche

La titular de Energía -que encabeza las gestiones- dijo que meses atrás, una misión técnica de la AFD visitó el vertedero de Bariloche para constatar la problemática actual y cotejar la documentación presentada, y así se pudo avanzar en la autorización para destinar el financiamiento al estudio integral, dentro del crédito ya aprobado, lo cual “agiliza” las cuestiones administrativas para iniciar los trabajos.

“Se van a conformar dos unidades ejecutoras, del municipio y de la provincia, para trabajar junto a los técnicos de AFD y se espera entre diciembre y enero que llegue una misión de Francia para evaluar en terreno y empezar a planificar”, puntualizó Confini, quien destacó el aval del organismo internacional firmado el 20 de octubre por el director interino de AFD en Argentina, Xavier Lhote, según el documento al que tuvo acceso este diario.

Como parte del estudio, se prevén instancias de participación ciudadana, según indicó Confini.

El gobierno provincial mencionó un trabajo conjunto con la Municipalidad de Bariloche, en la que se trabaja en “celdas sanitarias y la separación progresiva de residuos”, según destacó.

La gestión de Cortés remarcó este anuncio y puntualizó que actualmente trabaja en “el ordenamiento del predio, el refuerzo de la seguridad y los trabajos de construcción de una nueva celda como parte del desarrollo del relleno sanitario, junto con controles de acceso, vigilancia y medidas de prevención de incendios”. Además se prevé un sector diferenciado para los residuos forestales con el objetivo de reducir el volumen de materiales que ingresa al vertedero.

En el Concejo Municipal además hay un plan para cerrar el vertedero actual y remediar el predio, que impulsó la oposición aunque no avanzó en normativa aún; mientras que el Ejecutivo remitió otras propuestas vinculadas a la gestión de los residuos y manejo de grandes volúmenes. La oposición reclama que se defina el sitio de disposición final regional del cual se habla desde hace tiempo, incluso en gestiones anteriores de la Provincia y del municipio.

Conciencia ambiental y gran volumen de residuos forestales para reutilizar

Confini precisó que el estudio parte de una ventaja importante con toda la documentación e informes previos existentes, y además valoró la “conciencia ambiental que hay en la sociedad para avanzar en la separación en origen”.

La Provincia indicó que el nuevo esquema permitirá estudiar y definir cómo se recolectarán los residuos, qué mecanismos de separación y clasificación se implementarán, cuáles serán los tratamientos iniciales y dónde se ubicará el sitio definitivo de disposición final.

La secretaria analizó que en el vertedero de Bariloche los residuos forestales son los que generan más volumen por lo que se analizará realizar proyectos que generen valor con la reutilización de estos materiales.

“Pensamos en plantas de transferencia que puede ser una o más de una por la extensión del ejido municipal, pero lo más importante es reducir al máximo los residuos que llegan al sitio de disposición. La idea es enterrar lo menos posible”, afirmó la titular de Energía y Ambiente quien mencionó que se estuvieron analizando sistemas de gestión de residuos de Canadá y otros modelos.

Valoró que el sistema trabajado con la AFD permite analizar las necesidades de cada región y diseñar proyectos ejecutivos puntuales, por lo que será distinto el trabajo final de la cordillera respecto del Girsu del Alto Valle, que tiene otro grado de avance y está listo el plan.