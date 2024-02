Quintela deslizó la posibilidad de pedir un juicio político a Milei: «No está en su sano equilibrio»

La quita de los subsidios destinados al transporte del interior sigue generando repercusiones y tensando, todavía más, el vínculo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Esta vez fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien cuestionó al presidente Javier Milei y hasta mencionó la posibilidad de iniciar un juicio político.

En declaraciones radiales, el dirigente riojano pidió, sobre todo, la unidad con el resto de los gobernadores y «tomar esto con la preocupación que corresponde».

Quintela planteó que las provincias «tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que juntarnos a dialogar, a conversar«, implementando además «la actitud que corresponda» para «recuperar la esperanza de la gente».

Consultado por los primeros meses de Milei como presidente, señaló que aunque «fue elegido con mucha esperanza para poder salir de esta situación en la que estamos», hasta ahora solo ha «profundizado» el complejo panorama económico.

Sostuvo, con especial dureza, que el mandatario «no está en su sano equilibrio, no está en eje» y le solicitó «tener otra actitud», debido a que «tiene que saber que representa a un pueblo entero».

Quintela y el revés de la Ley Ómnibus: «La casta no está sufriendo»

Luego del fracaso de la Ley Ómnibus y la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo Compensador del interior, que subsidiaba el transporte público en las provincias, desde la Rioja se presentó ante la Justicia «una pedida autosatisfactoria».

El gobernador consideró que con las medidas de Milei «la casta no está sufriendo«, sino que la que «está sufriendo es la mayoría absoluta del pueblo argentino«, perjudicando «a la clase trabajadora, a los jubilados, estudiantes, ciudadanos comunes y a los sectores vulnerables».

En ese contexto, dijo que «se podría iniciar un juicio político» al presidente, porque «el país no puede estar en manos de una persona de esas características».

Cuando se le preguntó por el presunto acuerdo entre el Gobierno y un sector del PRO, dijo que «indefectiblemente va a eso porque está demostrado que no tenía programa ni equipo de gobierno. No tienen respuesta. No saben que hacer».

Finalmente, reiteró su pedido de unión al resto de mandatarios provinciales: “Le podemos marcar el rumbo al Presidente. No puede hacer lo que él quiera, él tiene que hacer lo que él debe hacer y lo que es correcto. Tiene un límite la tolerancia”.

Con información de TN