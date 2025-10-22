El Gobierno avanza con una reforma laboral que prioriza convenios por empresa y un salario «dinámico»

El gobierno de Javier Milei tiene en carpeta para la segunda mitad del mandato una reforma laboral que profundice los cambios implementados en la Ley Bases. En ese marco, la Secretaría de Trabajo tiene al menos dos objetivos en la mira: priorizar los convenios por empresa sobre los convenios por actividad, y generar desde esa base un “salario dinámico” por el cual los trabajadores reciban un “diferencial por mérito”.

El plan había sido anunciado la semana pasada por el responsable del área, Julio Cordero, durante el 61° Coloquio de IDEA. Y el funcionario lo ratificó este miércoles al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde legisladores de extracción sindical y de la izquierda arremetieron con planteos sobre la pérdida de puestos de trabajo, el techo a las paritarias y otras problemáticas.

Sin respuestas concretas a la mayoría de las preguntas, Cordero expuso el plan del Gobierno y marcó la necesidad de un esquema que priorice los convenios por empresa y no por actividad, de modo tal de que, si el convenio por actividad queda “muy por encima o con cláusulas que no son adecuadas para una empresa” radicada en una zona desfavorecida del país, el sindicato pueda negociar un convenio específico para esa empresa.

“El sector gremial se da cuenta de que la empresa tiene que ser sostenible económicamente en el tiempo. Saben que proteger a sus trabajadores implica que cuenten con empleo, y no que la empresa cierre. Buscan conseguir el mayor beneficio de sus trabajadores, pero cuidando ese equilibrio de que la empresa no quede por debajo de esa sostenibilidad”, argumentó el secretario de Trabajo.

El plan oficial propone que el salario real supere al básico paritario, con incrementos vinculados al esfuerzo y la eficiencia

Este sistema permitiría que, a partir de estos pisos básicos, “los empleadores que pueden y que negocian con sus propios sindicatos particulares o con los mismos trabajadores, generen un diferencial hacia arriba para pagarle mejor a los trabajadores”. Este mecanismo, en el que el Gobierno trabaja hace dos meses, es lo que denominan “plan de incremento salarial dinámico”.

“Es lo que muestra el diferencial entre los salarios de convenio y los salarios reales. El salario real es y debe ser muy superior al salario básico paritario. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación; cuando la inflación va bajando, las negociaciones tienen que tratar de otra cosa. Ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores que también generen un diferencial y se destaquen”, sostuvo Cordero.

Según indicó, la idea es que ese “diferencial por mérito” no sea arbitrario, sino que en la propia negociación con los sindicatos se desarrollen estos elementos. “Si todo es lo mismo, uno apunta hacia abajo y dice ‘para qué me voy a esforzar si voy a cobrar lo mismo que alguien que no se esfuerza’”, señaló el funcionario en la Comisión de Presupuesto.

Cordero se explayó sobre el tema al responder a un planteo del diputado de Unión por la Patria y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien cuestionó la decisión del Gobierno de no homologar acuerdos paritarios superiores al 1%.

“Esto tiene un perjuicio directo: los trabajadores no perciben los aumentos que libremente han pactado los sindicatos y las cámaras empresarias, y los topes indemnizatorios quedan desajustados y desfasados de la realidad”, advirtió el legislador.

El secretario de Trabajo dijo que hay un “diálogo permanente” para “buscar un equilibrio entre la representación sindical y empresaria”, y ahondó: “Al modificarse la matriz económica que permite que los argentinos cuenten con una moneda estable y que no tengan el impuesto inflacionario, se ha generado una dinámica distinta en paritarias. Hoy las paritarias no deben trabajarse de la misma manera que antes, cuando era correr contra la inflación”.

El radicalismo respaldó la orientación del Gobierno y destacó la necesidad de adaptar los convenios

El jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, apoyó la propuesta del Gobierno al considerar que “es más saludable tener convenios por empresa que atiendan realidades particulares de zonas o regiones”. Además, el cordobés reivindicó los cambios laborales implementados en la Ley Bases a instancias de la UCR, como el fondo de cese laboral y la ampliación del período de prueba.

Sin embargo, De Loredo advirtió que quedan varias reformas pendientes en materia laboral y también sindical. Cabe recordar que la UCR impulsó el año pasado un proyecto del presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, para eliminar las reelecciones indefinidas de los sindicalistas y la “cuota solidaria”, pero la iniciativa fracasó.

De Loredo recordó que, en aquel momento, fue Miguel Pichetto quien frustró el dictamen de comisión, al no firmarlo. Surgieron entonces versiones de un “pacto” entre el gobierno de Milei, Pichetto y la CGT para que no avanzara esa reforma. Por eso, el líder del bloque radical se preguntó cómo hará ahora el oficialismo para que prosperen los cambios laborales sin apoyo del PJ.

La inquietud de De Loredo fue que, partiendo de la base de un centenar de diputados, La Libertad Avanza y aliados “van a tener que salir a buscar unos 30 votos entre el bloque de Provincias Unidas o unos cinco gobernadores del PJ que no forman parte del kirchnerismo”.

“¿Cómo van a lograr la participación constructiva de ese conglomerado de diputados de provincias en su mayoría gobernadas por el PJ siendo que el sindicalismo está muy vinculado con sectores del justicialismo?”, se preguntó el cordobés, al recordar que el Senado seguirá teniendo mayoría peronista después del 10 de diciembre. Cordero evitó responder.

