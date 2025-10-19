La mirada de los candidatos de Río Negro en tres temas que serán parte del Congreso que viene

Los candidatos de las sietes fuerzas que participan de la elección de medio término en Río Negro respondieron de manera breve, ante el pedido de Diario RÍO NEGRO, sobre la reforma penal y el proyecto que presentó el presidente Javier Milei; reforma laboral, ¿es necesaria?¿en qué aspectos?; reforma impositiva y eventuales cambios en la coparticipación.

Las respuestas se transcriben en el mismo orden que aparecerán los partidos en la Boleta Única de Papel.

PRO- Propuesta Republicana.- Juan Martin (Senado) y Martina Lacour (Diputados).

Los candidatos al Congreso del PRO Río Negro. Foto archivo

1.- Reforma penal: Después de tantos años de garantismo kirchnerista hacía mucha falta un cambio de mirada sobre el derecho penal, para que la Justicia empiece a estar del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Estamos totalmente de acuerdo con el planteo del gobierno respecto a bajar la edad de imputabilidad, hacer que las penas sean de cumplimiento efectivo, imprescriptibilidad de los delitos graves y darle mayor celeridad a los procesos.

2.- Reforma laboral: Sin dudas hace falta modernizar la legislación laboral, que en muchos casos tiene tantos años que ni siquiera se corresponde con la fisonomía actual del mundo del trabajo y, en otros, abrió las puertas a una industria del juicio que no beneficia precisamente a los trabajadores. Una modificación importante son las indemnizaciones, que deberían reemplazarse por un seguro o fondo de cese y también establecer un parámetro para la actualización de los créditos laborales.

3.- Reforma impositiva: Es necesaria una reforma impositiva profunda, en el sentido de hacerle las cosas más simples y menos pesadas a los que trabajan y producen. Se debería contemplar la eliminación del impuesto al cheque, la supresión de impuestos internos que afectan a las economías regionales. Se debe abordar el federalismo, no sólo a través de una discusión de la coparticipación, sino también explorando fórmulas para reemplazar ese impuesto tan distorsivo que es Ingresos Brutos.

Fuerza Patria.- Martín Soria (Senado) y Adriana Serquis (Diputados)

Fuerza Patria, con Martín Soria y Adriana Serquis, realizaron actos en cada ciudad de Río Negro que visitaron. Archivo

1.- Reforma penal: Es verdaderamente insólito que el gobierno de Milei hable de reformas penales y tolerancia cero con el crimen mientras lleva como candidatos a narco-diputados como Espert y Lorena Villaverde. El anuncio del Gobierno de agravar las penas es solo un acto de campaña más. Cuando se conozca el texto desde Fuerza Patria lo analizaremos. Las estadísticas en el mundo marcan que el aumento de las penas, no bajan los índices del delito.

2.- Reforma laboral: El gobierno de Milei ya hizo una reforma laboral. Primero a través del Decreto 70/2023 y después a través del Título V de la Ley Bases en el año 2024 ¿cuál fue el resultado? Cerraron 16.000 empresas y se perdieron más 250.000 empleos formales. Milei para después de las elecciones plantea la eliminación de las indemnizaciones por despidos sin causa. Siempre que están Caputo o Sturzenegger como ministros buscaron la precarización del empleo.

3.- Reforma impositiva: Se necesita una reforma tributaria que favorezca la producción, las pymes y a las familias argentinas. Milei llegó prometiendo que iba a bajar los impuestos, pero solo se los bajó a los más ricos. Usó a sus aliados en el Congreso, como los representantes del gobernador de Rio Negro, para bajarle las alícuotas del impuesto a los bienes personales y los trabajadores les volvió a poner Ganancias, reinstaló el IVA a los jubilados y aumentó 19 veces el impuesto a los combustibles.

La Libertad Avanza.- Lorena Villaverde (Senado) y Aníbal Tortoriello (Disputados)

Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello encabezan la lista de La Libertad Avanza en Río Negro. Archivo

1.- Reforma penal: La reforma penal presentada por nuestro presidente Javier Milei marca un punto de inflexión: recupera la autoridad del Estado para proteger a los ciudadanos honestos y termina con décadas de impunidad. Por fin, se pone el foco en las víctimas y no en los victimarios. La seguridad no se negocia: quien delinque debe saber que va a pagar las consecuencias. Le devolveremos previsibilidad, justicia y orden a la sociedad.

2.- Reforma laboral: Es necesaria y urgente. El sistema laboral argentino quedó anclado en el siglo pasado y se transformó en una trampa para las Pymes y los trabajadores. La industria del juicio destruyó empleo y alimentó el miedo a contratar. Con la reforma buscamos libertad para pactar, digitalización de trámites, banco de horas, y fin de la renovación automática de convenios obsoletos. La meta es clara: más empleo formal, mejores salarios y menos Estado interfiriendo.

3.- Reforma impositiva: La Argentina necesita un sistema impositivo simple, competitivo y justo. El camino trazado por el gobierno de Javier Milei apunta a eliminar más de 20 tributos que no recaudan y sólo entorpecen el crecimiento. El nuevo régimen de ganancias apunta a quien factura y pide factura, paga menos. Incentivar la formalidad es premiar al que hace las cosas bien. En cuanto a la coparticipación, debe avanzarse hacia un esquema más equitativo y transparente.

Primero Río Negro.- Ariel Rivero (Senado) y Facundo Blanco Villalba (Diputados)

Los candidatos de Primero Río Negro, Ariel Rivero y Facundo Blanco Villalba. Archivo

1.- Reforma penal: Coincido plenamente en la necesidad de unificar en un solo cuerpo normativo el Código Penal. Debe haber penas más severas para los crímenes que castigan a la gente común: narcotráfico, corrupción, robos violentos, entraderas, salideras bancarias y delitos viales. Y también incorporar nuevas figuras delictivas que hace veinte años no existían: secuestro virtual, estafas piramidales, violencia organizada y ciberdelitos.

2.- Reforma laboral: La reforma laboral no puede seguir siendo un tabú. No se trata de recortar derechos, sino de modernizar las normas para incluir las nuevas realidades del trabajo. Hoy el empleo ya no se limita a una oficina o a una fábrica: hablamos de trabajo híbrido, empleo remoto, plataformas digitales, y profesiones impulsadas por la tecnología.

Debemos actualizar la legislación al presente, no a lo que vendrá dentro de veinte años.

3.- Reforma impositiva: Es indispensable una reforma impositiva integral y federal. Hay que revisar los criterios de coparticipación, los porcentajes y las causas de recaudación del Estado nacional, así como la participación efectiva de las provincias. Esto no solo es una cuestión fiscal: es un acto de transparencia y equidad territorial. Debemos garantizar que los fondos recaudados -por ejemplo, a través de los impuestos a los combustibles- vuelvan a las provincias en forma de obras.

Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad:- Alhue Gavuzzo (Senado) y Paula Gramajo (Diputados)

Los candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad en Río Negro. Archivo

1.- Reforma penal: Para atacar el gran delito no sirve aumentar penas ni bajar la edad de imputabilidad. Hay que apuntar a los vínculos del Estado, sus políticos y las fuerzas de seguridad, sin las cuales no existirían las redes de trata, el narcotráfico o las grandes bandas delictivas. Los escándalos unen política y narcotráfico, Espert con Fred Machado, también en Río Negro Villaverde con Cicarelli, que fue empleado legislativo de Weretilneck por años.

2.- Reforma laboral: Rechazamos las reformas que impuso Weretilneck a los estatales, atacando licencias por salud laboral con una empresa privada, y vamos a rechazar la reforma laboral exigida por el FMI que quiere aprobar Milei comprando nuevos favores de los gobernadores. Vamos a enfrentar toda reforma a favor de las patronales. Reduciendo de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin rebaja salarial.

3.- Reforma impositiva: Vamos a rechazar todo intento de generación de impuestos como el de la salud para extranjeros que impuso JSRN así como para circular en las rutas.

La coparticipación es un instrumento de negociación entre las provincias y Nación, para comprar y vender votos. Así fue con el PRO y JSRN para el RIGI y la Ley Bases. Queremos elevar los presupuestos de salud, educación, vivienda, ciencia, jubilaciones y discapacidad, en base al no pago de la deuda externa.

Juntos Defendemos Río Negro.- Facundo López (Senado) y Juan Pablo Muena (Diputados)

Facundo López y Juan Pablo Muena lideran la lista de Juntos Defendemos Río Negro. Archivo

1.- Reforma penal: De acuerdo con cualquier reforma que esté del lado de los ciudadanos comunes y no de los delincuentes. El garantismo abolicionista le hizo mucho daño a este país. Hay que poner la centralidad en la víctima, tal como hicimos nosotros acá con las reformas procesales penales en Río Negro. Aprobamos la Ley de Reiterancia, ampliamos el Registro de Violadores para todos los delitos dolosos y creamos el banco de huella genética.

2.- Reforma laboral: A favor de una reforma laboral amplia, porque las leyes laborales son de otra época. Pero hay que convocar a todos los sectores, tanto a los empresarios como a los representantes sindicales, para crear un nuevo esquema laboral. Sin consenso, no tiene sentido avanzar. Hay que generar un marco normativo que incentive la creación de empleo, pero siempre resguardando los derechos de los trabajadores y privilegiando la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad.

3.- Reforma impositiva: Es urgente una reforma tributaria. Río Negro le da a Nación más de lo que recibe. La coparticipación se discute en el Congreso, y por eso es tan importante que los diputados y senadores que representen a Río Negro no tengan a sus jefes en Buenos Aires, como Soria o Villaverde, sino que respondan únicamente a los intereses de los rionegrinos, como es el caso de nuestro partido. Debe haber una nueva ley de coparticipación donde se privilegie a las provincias.

Movimiento al Socialismo.- Mónica Martín (Senado) y Aquiles Añazco Nieto (Diputados)

Mónica Martín encabeza la lista al Senado por el Movimiento al Socialismo en Río Negro. Archivo

1.- Reforma penal: La reforma penal no se ocupa de las causas del delito que están en el ajuste que hace años se aplica a los sectores más vulnerables. La baja de la edad de inimputabilidad no es la solución, hay que aumentar el presupuesto para Educación y garantizar que los chicos estén en la escuela y egresen. Decimos sí al castigo a narcotraficantes y estafadores económicos, protegidos por el gobierno o siendo parte él mismo de estos delitos.

2.- Reforma laboral: La reforma laboral esconde una flexibilización que beneficia a la patronal y ataca a los derechos de los trabajadores. Lo que hay que discutir es cómo sostener y ampliar esos derechos. Más del 40% de los trabajadores están en la informalidad, sin derechos laborales ni aporte jubilatorio. Crece el monotributo, que sostienen tanto privados como el Estado, así se ahorran cargas sociales, desfinancian el Sistema Previsional y estafan a los trabajadores en sus derechos.

3.- Reforma impositiva: La reforma tributaria lleva a una enorme transferencia regresiva de riqueza a favor de los capitalistas, parásitos que se alimentan de una Argentina que ya no funciona más. El 50% de la recaudación se explica por el IVA y el impuesto a los salarios, uno de los sistemas impositivos más regresivos del mundo , armado para garantizar que los dueños del capital puedan embolsarse el 45% del PBI. La salida pasa por una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más.