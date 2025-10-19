La opinión de candidatos de Neuquén sobre las reformas que propone Javier Milei al Congreso

A una semana de las elecciones legislativas que definirán seis bancas de Neuquén en el próximo Congreso, Diario RÍO NEGRO consultó a los nueve partidos y alianzas que participarán cuál es su opinión sobre las reformas que propuso Javier Milei: reforma del Código Penal, reforma laboral y la modificación sobre el sistema impositivo y la ley de coparticipación.

La Libertad Avanza

Reforma del Código Penal: la inseguridad es otro síntoma de un Estado que durante años eligió proteger al delincuente antes que a la víctima. Por eso, el nuevo Código Penal que impulsa el Gobierno busca devolverle autoridad a las fuerzas de seguridad, endurecer las penas, reducir la reincidencia y garantizar que quien comete un delito cumpla su condena. Como dijo el Presidente, “no hay libertad posible sin orden”. Tolerancia cero al crimen y respeto absoluto por la ley. Estas tres reformas son la base de un país libre y próspero, donde trabajar, invertir y vivir en paz no sea una odisea. La libertad exige coraje, y este Gobierno está dispuesto a dar todas las batallas necesarias para que el esfuerzo de los argentinos valga la pena.

Reforma laboral: después de décadas de un sistema que castigó la creación de empleo y protegió a la casta sindical antes que al trabajador, esta reforma busca liberar las fuerzas productivas del país. Como dijo el Presidente, “vamos a terminar con las leyes que destruyen el trabajo formal”. La propuesta del Gobierno es clara: simplificar la contratación, reducir la litigiosidad, y dar previsibilidad a quienes invierten y generan empleo genuino. Contratar no puede ser un riesgo, debe volver a ser una oportunidad.

Reforma impositiva/de coparticipación: Argentina no puede seguir siendo un país donde trabajar y producir se castiga. Hoy existen más de 160 impuestos, de los cuales menos de 10 generan el 90 % de la recaudación. Milei fue contundente: “Vamos a eliminar impuestos distorsivos y devolverle autonomía a las provincias”. El objetivo es terminar con un sistema que asfixia al sector privado y que convirtió a los gobiernos locales en dependientes del poder central. Menos impuestos, más libertad y responsabilidad fiscal: ése es el camino hacia un país federal de verdad. La coparticipación Nacional debe abordarse al igual que la participación provincial, que quedó distorsionada en el tiempo, en relación a la cantidad de habitantes y al aporte de cada provincia.

La Neuquinidad

Reforma del Código Penal: reemplazar un Código Penal que tiene más de cien años no puede ser una decisión apresurada ni con fines electorales. Una reforma de esa magnitud debe asumirse como una verdadera política de Estado, basada en el diálogo, el consenso y la participación de todos los sectores. Solo así se logrará una norma moderna, justa y eficaz para fortalecer la convivencia social.

Si bien la actualización del Código Penal es urgente, hacerlo sin respaldo técnico ni acuerdo político puede agravar los problemas existentes. Es necesario un abordaje responsable y profesional, libre de sesgos ideológicos y orientado a ofrecer respuestas reales frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia.

Reforma laboral: nosotros no pensamos en un reforma laboral, porque suele estar relacionada a la quita de derechos o a la precarización. Pero si creemos que es posible avanzar en la modernización de algunas legislaciones que reconozca las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, los empleos por plataformas. Pero es importante marcar posicionamiento, desde el modelo neuquino acompañamos los cambios pero con equilibrio y sentido federal. Si desde el Congreso se impulsa una ley laboral que incorpore las nuevas demandas del mundo del trabajo, que escuche a las provincias y que asegure reglas claras y previsibles, ahí va a estar La Neuquinidad.

Reforma impositiva/de coparticipación: en cuanto a la coparticipación, lo que estamos pidiendo desde Neuquén es simple y justo. Pedimos que la Nación deje de castigar a las provincias que producen. Hoy Neuquén aporta muchísimo a la economía argentina y no vuelve lo que le corresponde. De cada 100 pesos en impuestos nacionales, a la provincia vuelven solo 51. Desde La Neuquinidad queremos cambiar eso. Queremos una nueva ley de coparticipación federal, moderna, transparente, que no castigue a quienes generan desarrollo.

Fuerza Patria

Reforma del Código Penal: el Código Penal no está tan atrasado, seguramente deba ser adecuado a la vez que transcurre el tiempo, porque surgen nuevas necesidades. No estamos de acuerdo en reformar el Código Penal bajo un régimen de gobierno de derecha, porque siempre quieren ser restrictivos y no contemplan que en la mayoría de los delitos que quieren subir las penas son los provocados por la pobreza. Si hubiera adecuado respaldo del Estado sobre las poblaciones mas vulnerables quizá no sería necesaria hacer una reforma tan grande como propone el gobierno de Milei.

Reforma laboral: no estamos de acuerdo, por lo menos en la manera en que se está planteando hacer la reforma. No se contemplan las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo, el trabajo digital, la robotización, de nada de eso se habla. Mientras que sí se habla de aumentar las horas de trabajo, reducir los salarios y sacar los beneficios. En eso no estamos de acuerdo. Quien marca nuestra política es Estados Unidos y el FMI, a través de Kristalina Georgieva, que piden reducir las jubilaciones y los salarios al 50%. Ya están bajos, no alcanza al 15 o 20 del mes y para ellos hay que reducirlos a la mitad.

Reforma impositiva/de la coparticipación: desde el 2000 se habla de la reforma de coparticipación y tal vez haya que hacerla. La Rioja está en inferioridad de condiciones, Neuquén también tiene una coparticipación más baja con respecto a otras provincias, por los recursos que recibe de la actividad de hidrocarburos, y se cree que porque tenemos ese recurso, que pone los ojos vidriosos a más de uno, tenemos demasiados recursos. Si pensamos más profundamente, las provincias agropecuarias de la pampa húmeda tienen recursos numerarias más grandes que los nuestros y es un recurso renovable. En cambio, el nuestro, el hidrocarburífero, es no renovable. Tendría que estar previsto en la coparticipación que se nos entrega ir industrializando y hacer una base económica más sustentable para cuando nuestro recurso se acabe. Estoy de acuerdo en hacer un reforma y habría que analizarla con mucho detenimiento porque se tienen que poner de acuerdo los distritos.

FIT Unidad

Reforma del Código Penal: no creemos que la salida sea el aumento de las penas o la baja de la edad de imputabilidad. Eso es pura demagogia de la derecha, a la que cede la mayoría de la oposición, para fortalecer el aparato represivo. El gran delito está íntimamente vinculado al Estado, los políticos del régimen y las fuerzas de seguridad, sin las cuales sería imposible su supervivencia. Un claro ejemplo es la relación de José Luis Espert con Fred Machado y el narcotráfico, que es la punta del ovillo de los vínculos entre la política tradicional y el gran delito. Hay que apuntar ahí para combatirlo, pero sabiendo que la única salida es terminar con este sistema capitalista, que genera la desigualdad social y la pobreza.

Reforma laboral: vamos a rechazar, en el Congreso y en las calles, cualquier intento de reforma laboral por parte de Milei y sus aliados, como son los gobernadores y sectores del peronismo. Ya vimos en los 90 con el menemismo las consecuencias negativas de estas reformas para las y los trabajadores, cuyo objetivo es profundizar la precarización laboral y liquidar los derechos conquistados con años de luchas, para beneficio de las patronales y al ajuste para pagar al FMI. Por el contrario, desde el Frente de Izquierda peleamos por conquistar más derechos laborales, porque creemos que son los grandes empresarios, que nos llevaron de la mano del Gobierno a esta crisis, los que deben pagarla, y no la clase trabajadora.

Reforma impositiva/de coparticipación: somos críticos tanto del plan del gobierno nacional como de los gobernadores como Figueroa, que habla de “neuquinidad” pero entrega todos nuestros recursos y después se ponen a negociar migajas. Por eso presentamos en el Congreso con Myriam Bregman y Nicolás del Caño un proyecto propio. Los ATN, por ley, deberían destinarse a emergencias, en la práctica históricamente se usaron de manera discrecional como “premios y castigos” para conseguir votos en el Congreso o disciplinar a las provincias. Lo vimos con Eduardo Kueider y Lucila Crexell cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Además, hay que discutir no solo la distribución automática, sino también el destino de los fondos coparticipables. Por ejemplo, que vayan para aumentar salarios docentes y de la salud, de la administración pública provincial y para emergencias como incendios e inundaciones.

Fuerza Libertaria

Reforma del Código Penal: a favor. Penas más duras. Pero la justicia también debe hacer su parte. De nada sirve si la policía detiene a un delincuente pero existe la puerta giratoria. Creemos en que el que comete un delito tiene que pagar. También es imperioso bajar la edad de imputabilidad. Delito de adulto, pena de adulto.

Reforma laboral: a favor. Hay que sacarle la pata de encima al que invierte y crea fuentes de trabajo genuino, para evitar que siga creciendo la informalidad, y así lograr generar trabajo en blanco. Modernizar los convenios colectivos que solo han sido durante años el negocio de unos pocos que se enriquecieron a costa de los laburantes.

Reforma impositiva/de coparticipación: hay que hacer una reforma. Uno de los grandes problemas de la Argentina son los impuestos que asfixian al que invierte y al que trabaja. Menos impuestos es más crecimiento. El camino tiene que ser bajarlos y eliminarlos, y debería ser una política de Estado de ahora en adelante, gobierne quien gobierne y en todos los niveles. Nacional, provincial y municipal.

Más por Neuquén

Reforma del Código Penal: si se intenta insistir en bajar la edad de imputabilidad, no estamos de acuerdo No es por ahí por donde realmente se van a encontrar soluciones. Todo lo que sea quita de derechos para nuestro pueblo, nosotros no lo vamos a acompañar.

Reforma laboral: no vamos a acompañar ninguna reforma laboral que vaya a quitar derechos, sino que, por el contrario, si se discute una reforma tiene que ser para restituir derechos que sacó la Ley Bases, sobre todo en lo que es la estabilidad. Hoy muchas empresas se agarraron del período de prueba que lo único que genera es rotación laboral. Hay que volver al sistema anterior.

Reforma impositiva/de coparticipación: creemos que sí hay que discutir la reforma impositiva, pero que realmente sea una reforma integral, no solamente para sacarles a unos y darles a otros. Creemos que tiene que haber una discusión profunda en nuestro país y que los gravámenes recaigan sobre sectores que realmente tengan capacidad de pago. Hoy hay empresas y sectores exentos de Ganancias, mientras un trabajador lo paga. Sobre la coparticipación, Neuquén necesita urgente que haya una reforma porque es una de las que más aporta y menos recibe.

Desarrollo Ciudadano

La agrupación no envío respuestas, pero reproducimos algunas de las propuestas vinculadas a estos temas que están en la plataforma electoral del partido.

Reforma laboral y trabajo: no se menciona.

Reforma del Código Penal: impulsamos políticas de seguridad ciudadana firmes, respetuosas de los

derechos humanos, con presencia activa del Estado en todos los territorios. Apoyamos a las fuerzas de seguridad y exigimos profesionalismo, formación ética y control civil. Promovemos una justicia ágil, independiente y accesible, como garantía de paz social.

Reforma impositiva/de la coparticipación: reafirmamos el carácter federal de la República Argentina y exigimos una distribución equitativa de recursos entre Nación, provincias y municipios. Defendemos la autonomía de las provincias frente a abusos centralistas. Impulsamos el respeto irrestricto a la Constitución Nacional como marco de convivencia, orden y desarrollo democrático.

Movimiento al Socialismo

Reforma del Código Penal: en un contexto de gobierno de extrema derecha como Milei solo puede traer una carga penal en detrimento del derecho a la protesta y atacando a la juventud sin tratar el problema de raíz que es la desigualdad, la falta de oportunidades y un futuro que hoy parece inexistente. Hay pensar en la penalidad para los empresarios y familias millonarias evasoras de impuestos y fugan las ganancias al exterior sin invertir en el país, y que despiden impunemente a trabajadores.

Reforma laboral: todas las propuesta e intenciones que se ensayaron y están sobre la mesa tienen una direccinalidad en destruir conquistas y derechos históricos de los y las trabajadores/as. En este contexto electoral y de intromisión directa de EEUU en los asuntos económicos del país (una puerta que Milei abre) guarda detrás de si una reforma laboral regresiva para el pueblo. Necesitamos mejores condiciones de vida, un salario mínimo que parta de los 2 millones de pesos, el reconocimiento de la sindicalizacion de los nuevos empleos por aplicación como es el caso del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación.

Reforma impositiva/de coparticipación: necesitamos una refroma impositiva que aplique impuestos a las grandes fortunas de manera permanente para mejorar las arcas del estado y mejorar la inversión estatal sobre una economía planificada democráticamente junto a los trabajadores, poniendo el foco en que se necesita producir para el beneficio social.

Unidad Popular

Reforma del Código Penal: es un Manifiesto por la Criminalización de la Protesta y la Impunidad Policial. La reforma que impulsa el Gobierno nacional, tiene como principal objeto la criminalización de la protesta social de manera gravísima y el otorgamiento de mayor protección al personal policial para que pueda reprimir. Este proyecto constituye un ataque directo a los derechos constitucionales de manifestación y reclamo, diseñando un marco legal que busca paralizar la acción colectiva mediante la imposición de penas draconianas. El espíritu represivo de la reforma se evidencia en la creación o modificación de tipos penales con el objetivo específico de disuadir y castigar la protesta:

Reforma laboral: el enfoque en el elevado costo laboral es una falacia, ya que el trabajador produce la riqueza necesaria, y el verdadero impedimento para la generación de empleo es la falta de una política económica que permita el desarrollo empresarial. Nuestra principal crítica se centra en el ataque a los derechos laborales, reconocemos que el sector empresarial y las pymes, atraviesa una gran recesión, tiene necesidades que deben ser atendidas para fomentar la creación de empleo en blanco. Hay un punto fundamental y que es urgente: la necesidad de modernizar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Es absurdo que se sigan discutiendo categorías laborales de hace 50 años cuando la tecnología ha avanzado, este sí es un eje de reforma que debe discutirse para actualizar los derechos y obligaciones de cada actividad

Reforma impositiva/de coparticipación: la presión impositiva es desigual, porque recae mayoritariamente en impuestos al consumo (IVA) y libera los altos ingresos, las transacciones financieras, las rentas extraordinarias y las emisiones de carbono. Proponemos quitar el IVA en la canasta básica además de gravar las operaciones financieras y rentas extraordinarias. En cuanto a la coparticipación, debe ser un sistema equitativo y solidario, basado no solo en la cantidad de habitantes sino también en índices recaudatorios internos, evolución del sistema educativo y acciones sobre preservación de bienes comunes por citar algunos. El Estado nacional debe ampliar la base a distribuir, que se verá incrementada con la percepción de ingresos citados por nuestra reforma tributaria