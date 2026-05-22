El Gobierno busca evitar críticas de la Iglesia durante el Tedeum del 25 de mayo y se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina

El Gobierno no está preparado para que se abran más frentes negativos y ante la llegada del Tedeum por el feriado del 25 de mayo, programó una reunión con el fin de suavizar las posibles críticas que puedan llegar a surgir por parte de la Iglesia durante el discurso del arzobispo José García Cuevas.

El encuentro se realizó el jueves y contó con la presencia de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano) escoltados por el secretario de Culto, Agustín Caulo. Mientras que por la Conferencia Episcopal Argentina, asistieron: el monseñor Marcelo Colombo, el monseñor Raúl Pizarro y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

La estrategia para frenar críticas de la Iglesia

El 25 de mayo, la Catedral Metropolitana se convertirá en sede de la tradicional actividad donde el líder religioso hablará sobre la situación social del país y se prevé que hayan críticas directas al Gobierno. “Siempre critican, la cosa es que sea menos grave”, dijo un colaborador del oficialismo.

En la Casa Rosada consideran que esta vez «no debería ser crítico» ya que aseguran, «la pobreza bajó considerablemente». La misma fuente indicó que «seguramente se hable más sobre el pasado y si hay una crítica va a ser por el lado de que este Gobierno forma parte de una seguidilla (en relación a otras administraciones). No va a ser netamente opositor».

Pettovello y Quirno junto a Jorge García Cuerva, Marcelo Colombo, Raúl Pizarro y la Conferencia Episcopal Argentina



El encuentro se realizó el jueves en el Palacio San Martín con el fin de analizar el discurso del próximo lunes. Por eso se entiende que se gestó con el fin de suavizar la relación con la Iglesia en medio de las tensiones políticas que ya se debe enfrentar el oficialismo por la polémica del «RufusGate», como fue denominada la reciente batalla interna entre Santiago Caputo y la dupla de Karina Milei y Martín Menem; y el conflicto con Patricia Bullrich por sus dichos sobre el caso que involucra a Manuel Adorni.

A esto se suma también, los crecientes rumores de que el papa León podría visitar la Argentina en el segundo semestre del año, un hecho que podría marcar a fuego el rumbo del Gobierno de Javier Milei. En el Ejecutivo esperan de parte del Arzobispo una referencia a esa eventual visita.

Si bien no se conoce en detalle lo que la Iglesia dirá, el Gobierno ya adelantó que no responderá al mensaje, no importa si tiene críticas o no. Fuentes del entorno, indicaron: “No sabemos qué van a decir a ciencia cierta. Nunca se les contesta y seguramente esta vez no sería la excepción. No corresponde y no sirve de nada”.

Por otra parte, respecto al Tedeum del 25 de mayo, se confirmó que darán asistencia el presidente Javier Milei junto a sus ministros y secretarios. También se espera que haya un reencuentro con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri.

Cuando finalice la actividad, está previsto que los representantes de la administración libertaria se trasladen a las puertas del Cabildo de Mayo para entonar el himno que interpretará la Fanfarria Militar «Alto Perú». Luego regresarán a pie a Casa Rosada para la reunión de Gabinete que encabezará el mandatario.

Con información de Infobae y NA