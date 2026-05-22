Gestión Menstrual Integral en Viedma: en qué consiste el proyecto presentado en el Concejo Deliberante

Las copas menstruales están fabricadas con silicona quirúrgica e hipoalergénica. Tienen una vida útil de 10 años. Foto Florencia Salto.

En el marco del Día Internacional de la Salud Menstrual, organizaciones feministas y sociales de Viedma presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el «Programa Municipal de Gestión Menstrual Integral», una iniciativa que busca garantizar el acceso gratuito a productos de gestión menstrual, promover campañas de educación y generar políticas públicas con perspectiva de género en la capital rionegrina.

Agrupaciones feministas reunidas para la presentación del proyecto en el Concejo Deliberante de Viedma. Foto: gentileza

La propuesta fue impulsada por el bloque de Patria y Futuro, teniendo como autora y representante de mujeres autoconvocadas, a la concejala Vanessa Cacho Devincenzi, quien propuso la creación de un área específica dentro de la Municipalidad de Viedma destinada a abordar la salud menstrual desde una perspectiva que tome los ejes transversales de salud, economía e impacto social.

En este sentido, el proyecto establece que la menstruación continúa siendo una problemática “históricamente invisibilizada por prejuicios y estigmas”, lo que profundiza desigualdades económicas y sociales. Razón por la cual, se pretende encarar un nuevo programa que divulgue, eduque y promueva un acceso igualitario en productos de gestión menstrual.

«La menstruación empobrece el bolsillo de las mujeres»

En los fundamentos del proyecto, se destaca el impacto económico para las personas útero-portantes, tomando como referencia la campaña «Menstru-Acción» de la agrupación argentina EcoFeminita, la cual señala que en septiembre de 2025 «el costo anual de menstruar en Río Negro ascendía a $84.076,17», con un relevamiento de costos «que actualizado a abril de 2026 (variación porcentual del IPC) asciende a $101.806,67», de acuerdo a lo establecido en el texto. En este sentido, las organizaciones feministas y sindicales impulsoras remarcaron que ese gasto representa una carga económica permanente para miles de personas menstruantes, especialmente en sectores vulnerables y contextos barriales.

Agrupaciones feministas y sociales viedmenses, debatiendo acerca del proyecto de ordenanza. Foto: gentileza

A raíz de ello, el programa propone dos ejes centrales en términos de visibilización y medidas concretas. Por un lado, se prevé la entrega gratuita de productos de gestión menstrual en espacios municipales, comunitarios y situaciones de emergencia social.

Y por el otro lado, se contempla la realización de talleres y campañas de difusión donde se fomente el uso de alternativas reutilizables con menor impacto ambiental, junto a capacitaciones destinadas a agentes municipales y organizaciones territoriales con perspectiva de género y derechos humanos.

Sin presupuesto y sin políticas públicas reales, las desigualdades se profundizan» Comunicado de prensa Vanessa Cacho, MTE Viedma, La Güemes CURZAS y JPV

Alerta violeta

Durante la presentación, además, las organizaciones declararon el estado de «Alerta Violeta» para advertir sobre el desfinanciamiento de políticas públicas destinadas a mujeres y diversidades. Además, adelantaron que continuarán impulsando propuestas vinculadas a salud, género y derechos sociales «para mejorar la calidad de vida de mujeres y diversidades viedmenses».