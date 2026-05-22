El Gobierno confirmó deuda por $580.000 millones para asistir al PAMI por la "crítica situación financiera" Foto: archivo.

El Gobierno confirmó con la publicación del Boletín Oficial que emitirá bonos de la deuda por $580.000 millones para asistir el PAMI. En la resolución resaltó que la medida se tomó para responder a la «crítica situación financiera» que el organismo enfrenta por sus deudas.

Nación auxilia al PAMI

El Ministerio de Economía, mediante la Resolución Conjunta 26/2026, informó que la ayuda financiera será enviada al Instituto Nacional de Servicio Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con el objetivo de «atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores, garantizando la continuidad de las prestaciones y servicios».

El monto total será de $580.270.262.261,46 y se trata de un aporte financiero reintegrable. La resolución cuenta con la firma del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Jorge Guberman.

De acuerdo al texto, el aporte se integra mediante «la ampliación de la emisión de tres tipos de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), calculadas a su valor técnico (VT) al 18 de mayo de 2026».

El primer tramo del aporte será del 33% del total y reintegrará con letras que vencen al 31 de julio de 2026 con un valor nominal original de $173.672.159.684.

El segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos a vencer el 31 de agosto de 2026 y responde a un valor nominal de $164.037.509.356.

En tanto el 34% restante se completará con letras que tienen fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2026 con un valor nominal de $187.363.497.440.

La resolución remarca que los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

Por otra parte la normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser «reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan», en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.