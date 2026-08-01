El Gobierno controlará el cumplimiento de la prestación mínima en las escuelas durante el paro docente

El Gobierno anunció que el próximo lunes llevará a cabo una supervisión del cumplimiento de la Ley 27.802, cuyo artículo 10 establece a la educación como servicio esencial, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Paro nacional: controlarán escuelas para verificar la esencialidad del servicio educativo

De acuerdo a un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano indicó que realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país con el objetivo de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

En caso de verificarse incumplimientos de esa normativa, la cartera activará los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan.

El Ministerio, encabezado por Sandra Pettovello, señaló que la gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y que, al mismo tiempo, el Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que la Constitución fija para cada nivel del Estado.

Por último, la cartera exhortó a todos los agentes del sistema educativo, de acuerdo con sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación para brindar previsibilidad a las familias argentinas.

NA