«Saber por qué empieza un incendio es el primer paso para evitar el siguiente»: el fundador del Splif lleva su experiencia a un foro internacional

Roberto Molina, uno de los fundadores del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) que el año próximo cumple 40 años, fue convocado a participar del primer Encuentro Internacional de Investigación de Causas de Incendios Forestales e Intercambio de Experiencias, del 12 al 16 de agosto, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

«El fuego no entiende de fronteras y sus causas se repiten de un país a otro. Reunir a quienes lo combaten para compartir método, datos y experiencia, es la forma más eficaz de mejorar la prevención en toda la región. Saber por qué se inicia un incendio es el primer paso para evitar el siguiente», formula la invitación.

Molina vive en General Roca y está retirado desde 2005, pero integra SOS WildFire, una asociación dedicada a la lucha contra los incendios forestales que nació en respuesta a la creciente amenaza de los incendios forestales exacerbados por el cambio climático que, en 2019, arrasaron 17 millones de hectáreas en la Amazonía.

«Es una ONG creada en España y acompañada por otra que la subvenciona. Son todos voluntarios y no dependen del Estado. Trabajan en la prevención y el combate de incendios forestales de América del Sur, después de los grandes incendios de Chile y el Amazonas en la zona de Bolivia», especificó Molina que fue convocado años atrás para relatar cómo se creó el Splif, una institución pionera en la región. Tiempo después, fue nombrado socio honorario para colaborar, aportando su experiencia.

«Lo que más interesó fue que, en Sudamérica poco se habla de la investigación de las causas de incendios. Me sugirieron armar un manual vinculado a la investigación de las causas que presentamos el año pasado en Bariloche«, contó. El Manual de Introducción a la Investigación de Causas de Incendios Forestales contiene 200 páginas, varios croquis y fotografías. Según su autor, por lo general, ante un incendio forestal no se realizan peritajes, excepto en los casos donde se registra alguna víctima fatal. «La policía y el Poder Judicial investigan los motivos por los que se producen, pero difícilmente se avanza en las causas. En este sentido, debemos aportar herramientas técnicas», consideró.

La organización a la que representa hoy Molina colaboró en los incendios forestales que afectaron la zona del parque nacional Nahuel Huapi y Alerces en 2023. Desde hace dos meses, trabaja en la zona del Amazonas Boliviano que abarca 50 millones de hectáreas, a través de capacitaciones a las comunidades. «Se estima que la gente ha ocupado unos 25 millones de hectáreas de tierra. Muchas veces, para limpiar esos terrenos, queman residuos y, claramente necesitan capacitaciones en prevención para que el fuego no afecte el bosque. La intención es que lo cuiden«, detalló Molina.

El Splif fue una de las instituciones pioneras en la región. Foto: archivo

Hoy, este especialista rionegrino de 74 años se prepara para disertar sobre la investigación de las causas en los incendios forestales en el encuentro internacional con sede en Bolivia, del que participarán otros referentes de Brasil, Paraguay, Costa Rica y México.

Molina valoró su participación en una capacitación en la Universidad de Zaragoza, en España, en 2001, gracias al aporte de las juntas vecinales del oeste de Bariloche. «Supieron que me habían ofrecido participar en ese encuentro, pero no podía afrontar los costos del viaje y de pronto, aparecieron con los tickets de ida y vuelta. En devolución a esa capacitación, comencé a trabajar en la prevención», recordó.

Así, Molina se retiró «de la parte activa» en 2005, aunque nunca dejó de investigar. «No solo hay que invertir en preparación, en equipamiento de incendios sino ir más allá. Se requiere un puntilloso registro de todos los incendios que se generan: evaluar las pérdidas, cuánta gente se destinó al combate, pero además evaluar qué pasó y cómo se produjo. Hay que armar un historial«, recalcó.

Puso como ejemplo la reciente condena a cadena perpetua para un estadounidense tras haber provocado el cuarto incendio forestal más grande registrado en el estado de California. El siniestro se produjo el 24 de julio de 2024, devastó más de 174.000 hectáreas y arrasó cientos de viviendas. Durante el juicio, responsabilizaron a este hombre de 44 años de prender fuego su camioneta Toyota Yaris y arrojarla por un barranco en una zona de vegetación extremadamente seca, en medio de condiciones de alerta roja por calor y viento. «En ese camino de responsabilidades, pretendemos avanzar», planteó Molina.

40 años de historia

Allá por 1979, Molina fue designado jefe de cuartel de Bomberos de El Bolsón, pero al llegar, se encontró con que no había cuartel, ni bomberos y mucho menos autobomba. De a poco, se conformó la institución.

Molina fue el impulsor de una brigada de incendios forestales en El Bolsón, junto a Felipe Ivandic, del Instituto Forestal Nacional, y Eric van Konijnenburg, director de Bosques de esa localidad. De esta forma, nació el primer dispositivo de protección contra incendios forestales del Estado Provincial.

El Splif fue una de las instituciones pioneras en la región. Foto: archivo

En 1988 desembarcó en Bariloche para replicar el programa y armar una nueva central que se inauguró dos años después. «En ese momento, los incendios de Chile avanzaban hacia las fronteras nacionales y no había quien los atajara. Así nació el Splif, pero la temporada, en ese momento, arrancaba en diciembre y terminaba en marzo. Solo en esos meses se asignaba personal. Poco después, se creó por ley. Río Negro fue pionera en una institución de estas características, pero se lo debemos a la fábrica sin chimenea de Bariloche y El Bolsón para cuidar los bosques», concluyó.