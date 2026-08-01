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Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo son locales en el arranque de la nueva fase del Federal A

Cipolletti recibe a Huracán Las Heras por la zona campeonato. En la Reválida, Rincón es local de Brown de Madryn y Sol de Mayo de Santamarina de Tandil. Conocé los detalles.

Redacción

Por Redacción

El Albinegro arranca la zona campeonato ante Huracán Las Heras en La Visera.

El Albinegro arranca la zona campeonato ante Huracán Las Heras en La Visera.

El Federal A comienza con la segunda parte de su temporada 2026 y los tres equipos regionales debutarán en esta instancia como locales. Por la zona campeonato, Cipolletti recibe este domingo a Huracán Las Heras desde las 15:30 en La Visera de Cemento con el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

El Albinegro terminó primero en la fase inicial e integra una de las dos zonas campeonato. Cada una tiene 9 equipos y los 4 mejores luego de una única rueda pasarán a los cuartos de final por el primer ascenso. Además, hasta el quinto clasificará a la Copa Argentina 2027.

Los que no entren o pierdan luego en los cruces, se sumarán a los playoff de la Reválida. Los otros duelos del día serán Olimpo – Juventud Antoniana a las 15 en Bahía Blanca y Atenas – Villa Mitre a las 15:45 en Río Cuarto.

El lunes completan Kimberley – Argentino de Monte Maíz, desde las 15 en Mar del Plata. El otro de La Feliz es Alvarado, que arranca con fecha libre.

Por la Reválida, Rincón recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn a las 15:30 con el arbitraje del mendocino Luis Damián Martínez. Además, Sol de Mayo se medirá con Santamarina en Viedma a partir de las 15 y el juez será el entrerriano Lucas Cavallero.

En esta fase, los 5 primeros pasarán a la siguiente instancia y los dos últimos, contando los puntos de la primera ronda, descenderán.

El Albiceleste le saca 5 puntos a la zona de descenso y el León, 6. El primer objetivo será salvar la categoría y el siguiente intentar avanzar en el torneo en busca del segundo ascenso.

Los otros partidos del día en este grupo son FADEP – Círculo Deportivo en Mendoza a las 11:30, Germinal – Juventud Unida Universitario de San Luis en Rawson desde las 16 y San Martín – Costa Brava en Mendoza a partir de las 16:30.


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El Federal A comienza con la segunda parte de su temporada 2026 y los tres equipos regionales debutarán en esta instancia como locales. Por la zona campeonato, Cipolletti recibe este domingo a Huracán Las Heras desde las 15:30 en La Visera de Cemento con el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

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