Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo son locales en el arranque de la nueva fase del Federal A

El Albinegro arranca la zona campeonato ante Huracán Las Heras en La Visera.

El Federal A comienza con la segunda parte de su temporada 2026 y los tres equipos regionales debutarán en esta instancia como locales. Por la zona campeonato, Cipolletti recibe este domingo a Huracán Las Heras desde las 15:30 en La Visera de Cemento con el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

El Albinegro terminó primero en la fase inicial e integra una de las dos zonas campeonato. Cada una tiene 9 equipos y los 4 mejores luego de una única rueda pasarán a los cuartos de final por el primer ascenso. Además, hasta el quinto clasificará a la Copa Argentina 2027.

Los que no entren o pierdan luego en los cruces, se sumarán a los playoff de la Reválida. Los otros duelos del día serán Olimpo – Juventud Antoniana a las 15 en Bahía Blanca y Atenas – Villa Mitre a las 15:45 en Río Cuarto.

El lunes completan Kimberley – Argentino de Monte Maíz, desde las 15 en Mar del Plata. El otro de La Feliz es Alvarado, que arranca con fecha libre.

Por la Reválida, Rincón recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn a las 15:30 con el arbitraje del mendocino Luis Damián Martínez. Además, Sol de Mayo se medirá con Santamarina en Viedma a partir de las 15 y el juez será el entrerriano Lucas Cavallero.

En esta fase, los 5 primeros pasarán a la siguiente instancia y los dos últimos, contando los puntos de la primera ronda, descenderán.

El Albiceleste le saca 5 puntos a la zona de descenso y el León, 6. El primer objetivo será salvar la categoría y el siguiente intentar avanzar en el torneo en busca del segundo ascenso.

Los otros partidos del día en este grupo son FADEP – Círculo Deportivo en Mendoza a las 11:30, Germinal – Juventud Unida Universitario de San Luis en Rawson desde las 16 y San Martín – Costa Brava en Mendoza a partir de las 16:30.