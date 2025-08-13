El gobierno de Javier Milei actualizó los requisitos de seguridad para comercializar productos en Argentina

El gobierno de Javier Milei, a través del Boletín Oficial, informó una actualización sobre las normas de seguridad de productos de consumo que se comercializan en Argentina. Se trata de un reglamento técnico que fija requisitos esenciales de seguridad y calidad para al menos siete clase de productos.

Mediante la Resolución 313/2025, la Secretaría de Industria y Comercio amplió la forma de garantizar los requisitos de calidad y seguridad que deben cumplir siete clases de productos. El Gobierno informó que con este cambio, ahora se incorpora la posibilidad de «utilizar ensayos y certificados del exterior de organismos con probada competencia técnica».

La nueva norma dispone que cualquier organismo técnico nacional o extranjero que esté acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación o por otros organismos homologados en acuerdos multilaterales, podrán realizar informes de ensayo de productos o emitir certificados.

Según el Gobierno, esta resolución es para simplificar los trámites administrativos que «generaban demoras y costos» para los fabricantes e importadores.

Cuáles son los productos sobre los que se modificó los requisitos de seguridad: qué dijo el Gobierno

La resolución detalla que los productos comprendidos en la medida son: encendedores, anteojos para sol, bicicletas de uso infantil, juguetes, tableros derivados de la madera de fibras y de partículas y muebles fabricados con dichos tableros.

El Ejecutivo resaltó que la iniciativa permitió actualizar «los requisitos normativos que en algunos casos databan de más de 20 años (como en el caso de los juguetes), incorporando otras normas técnicas internacionales utilizadas y reconocidas mundialmente para garantizar la seguridad de estos productos».

De acuerdo a esto, la medida elimina más de «12 mil trámites burocráticos por año y reduce costos innecesarios, lo que impulsa una mayor oferta de productos y fomenta la competencia», expresaron.

Las modificaciones se alinean con los recientes cambios que fueron introducidos en las Normas y Procedimientos de Control Metrológico. Las actualizaciones permiten la certificación internacional del Organismo Internacional de Metrología Legal (OIML) para instrumentos de medición como: balanzas, termómetros, medidores de agua, surtidores de nafta, entre otros.