Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional: «No sabemos cómo se va a reorganizar»

Antonio José Mauad presentó su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Había sido designado por el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2024 y su asunción fue a inicios de enero. «Les deseo lo mejor para el futuro”, dijo el extitular en su mensaje de despedida.

El mensaje de despedida del director del Servicio Meteorológico Nacional

Mauad es licenciado y veterano de la Guerra de Malvinas. Según difundió Infobae ejerció su rol de forma ad honorem. “En el día de la fecha presenté mi renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional. Quiero agradecerles de corazón el acompañamiento, la dedicación y el compromiso que me brindaron durante mi gestión”, expresó el ahora extitular del organismo nacional en su mensaje de despedida, difundieron medios de Buenos Aires.

Y agregó: “Me sentí profundamente orgulloso de ser el director de esta gran institución y, sobre todo, de haber compartido este tiempo con personas tan talentosas y comprometidas. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor para el futuro”.

Tercera vez que el Servicio Meteorológico Nacional queda acéfalo

Se trata de la tercera vez que el organismo vuelve a quedar acéfalo durante el Gobierno de Javier Milei.

Fue luego que Alejandro Eduardo de la Torre dejará el cargo en noviembre de 2024, quien había asumido en remplazo de Yanina García Skabar, designada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández.

Silvina Romano, delegada de ATE, contó como les llegó la noticia de la dimisión del titular del organismo. “Hoy el director (por ayer) nos reunió a los delegados de ATE dentro del servicio meteorológico. Los delegados, en este caso, somos trabajadores de acá. Nos convocó a una reunión cerca de las 10.30 para informarnos que estaba presentando la renuncia a su cargo a pedido del Ministerio de Defensa” ,contó a LN+.

Y añadió: “No sabemos quién quedará en su lugar, no sabemos cómo se va a reorganizar el servicio. Otra vez estamos sin director en un contexto donde los organismos de Ciencia y Técnica sufrimos desinversión y ahogo presupuestario”, declaró.