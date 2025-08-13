Javier Milei cenó con diputados en la Quinta de Olivos para aseguraron los vetos: quiénes participaron

Una cena especial se llevó a cabo este martes a la noche en la Quinta de Olivos. Javier Milei recibió a un grupo de diputados con el fin de blindar los vetos contra el aumentos en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El jefe de Estado recibió a partir de las 20:00 a legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, el principal aliado del gobierno en el Congreso.

Del espacio amarillo asistió el jefe de bloque, Cristian Ritondo, junto a Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero.

Si bien no trascendió quiénes participaron de la bancada oficialista, Infobae confirmó que no estuvieron los «radicales con peluca», quienes hace poco oficializaron un nuevo bloque en alianza con La Libertad Avanza que lo integran Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén).

Tampoco el ex presidente del bloque libertario y actual MID, Oscar Zago. Mientras tanto, distintos medios nacionales aseveraron que el fin del encuentro fue planificar el blindaje a los vetos presidenciales.

Foto: Gentileza Clarín.

Cuándo trataría la oposición los vetos de Javier Milei

A principios de agosto el Gobierno oficializó los vetos contra el aumento en las jubilaciones -y una correspondiente suba en los bonos-, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Mediante el Decreto 534/2025, el Ejecutivo argumentó que estos proyectos no cuentan con su respectiva fuente de financiación y que hasta presentaron irregularidades en su tratamiento parlamentario.

Este martes, la oposición avanzó en la Cámara de Diputados con la comisión investigadora del caso $LIBRA, la estafa que fue promocionada a través de la cuenta de X (ex Twitter) de Javier Milei.

Asimismo, este miércoles habrá reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar las iniciativas impulsadas por los gobernadores vinculadas al reparto de ATN y el Impuesto a los Combustibles Líquidos para conseguir más fondos para las provincias.

Según anticiparon desde Unión por la Patria a medios nacionales, la fecha tentativa para tratar los vetos de Milei sería el próximo 20 de agosto.