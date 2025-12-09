El Gobierno presentó el informe del Consejo de Mayo: los puntos más importantes de las reformas

Con el decreto que convoca a sesiones extraordinarias desde el 10 al 30 de diciembre, el Gobierno presenta este martes todas las reformas que busca aprobar en el Congreso. En una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo impulsará seis iniciativas vitales de cara a la segunda etapa de la gestión.

Debido a su viaje a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el presidente Javier Milei no estuvo presente en el Consejo de Mayo que se desarrolló este mediodía para terminar de ultimar algunos puntos de los proyectos.

Quienes sí estuvieron presentes además de Adorni, según informó Infobae, fueron: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada (UCR; al diputado Cristian Ritondo (PRO); Gerardo Martínez, por la CGT; y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

Luego de la reunión del consejo, Adorni encabeza una conferencia de prensa para presentar formalmente todas las iniciativas.

Como bien anticipó la semana pasada en sus redes sociales, el temario que debatirá el Congreso en sesiones extraordinarias es:

Presupuesto 2026 .

. Inocencia Fiscal .

. Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria .

. Modernización laboral .

. Reforma del Código Penal .

. Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

Los puntos más importantes del Consejo de Mayo

Minutos antes de las 14.30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Mayo.

En primer lugar, Adorni repasó los puntos que firmaron 18 provincias en el Consejo de Mayo en el 2024, y anticipó que de cara a las sesiones extraordinarias se firmaron ocho que se trasladaron a las reformas mencionadas.

En este sentido, dijo que quedaron afuera de este llamado discutir la coparticipación y la reforma previsional: «El punto de la reforma previsional requiere previamente modificaciones en el esquema laboral», advirtió el jefe de Gabinete.

Por otra parte, comentó que otras de las iniciativas que no se tratarán en diciembre se enviarán al Congreso para el inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2026.

Adorni acotó que todos los proyectos estarán subidos este martes en las páginas oficiales del Gobierno, y que incluirán las iniciativas propuestas por el Consejo de Mayo por fuera de La Libertad Avanza.

Aún así, adelantó que entre los puntos que se trataron el Consejo de Mayo:

Ley de expropiaciones : se va a disponer de una indemización al valor del mercado previo al anuncio, actualizado por IPC y determinada por tasadores independientes.

: se va a disponer de una indemización al valor del mercado previo al anuncio, actualizado por IPC y determinada por tasadores independientes. Desalojos : se dispondrá de la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión ó usurpación.

: se dispondrá de la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión ó usurpación. Regulación dominical en barrios populares : se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas. Tierras rurales : se libera la compra por parte de privados extranjeros.

: se libera la compra por parte de privados extranjeros. Se elimina la ley de Bosque que prohibe la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio.

Ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.

Endeudamiento : las provincias no podrán solicitar autorizaciones de endeudamiento si la provincia tiene déficit primario (excepto roll over de deuda) o un riesgo crediticio superior al de la Nación.

: las provincias no podrán solicitar autorizaciones de endeudamiento si la provincia tiene déficit primario (excepto roll over de deuda) o un riesgo crediticio superior al de la Nación. Alcanzar el 25% del gasto primario real entre Nación, provincias y municipio.s

Reforma educativa : dar mayor autonomía a las provincias y dentro de ellas, a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos y comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudio y los padres van a «recuperar» un rol activo en la educación de sus hijos. No se prohibirá las modalidades a distancia o híbridas. Mejorar los sistemas de evaluación nacional.

: dar mayor autonomía a las provincias y dentro de ellas, a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos y comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudio y los padres van a «recuperar» un rol activo en la educación de sus hijos. No se prohibirá las modalidades a distancia o híbridas. Mejorar los sistemas de evaluación nacional. Reforma tributaria : inaugurar un sistema de liquidación de impuestos a las ganancias simplificadas.

: inaugurar un sistema de liquidación de impuestos a las ganancias simplificadas. Régimen de incentivo a la formalización laboral : baja de cargas laborales por dos años, promoción del empleo registrado, reducción de cargas fiscales sobre el empleo (tanto para aportes como derivado a obras sociales).

: baja de cargas laborales por dos años, promoción del empleo registrado, reducción de cargas fiscales sobre el empleo (tanto para aportes como derivado a obras sociales). Recursos naturales: se discutió la modificación de la Ley de Glaciares, del Régimen de Zona Fría, y eliminación de leyes de Compre Provincial y de Tope de Mano de Obra Local.

«Estos puntos son simplemente un ejemplo que nosotros consideramos que son cuestiones que nos van a llevar a un futuro de libertad y prosperidad», resaltó Adorni al cierre de la conferencia.