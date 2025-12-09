Manuel Adorni suma nuevos integrantes a su Gabinete: quiénes son los funcionarios confirmados para su equipo

Con la publicación del Boletín Oficial, el Gobierno confirmó cómo se compondrá la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros que ahora está bajo el mando de Manuel Adorni. Acá te contamos uno por uno, quiénes son los funcionarios anunciados.

Mediante el Decreto 866/2025 publicado este martes, Manuel Adorni terminó de confirmar a los integrantes de su equipo. El jefe de Gabinete presentó como una de sus últimas incorporaciones a Ignacio Devitt quien pasará a ser el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos.

Los nuevos funcionarios que formarán parte del equipo de Adorni

Devitt fue presentado esta mañana en la reunión de mesa política de la Casa Rosada. Fuentes oficiales anticiparon al sitio Infobae que se les explicó que será un funcionario de vital importancia de aquí en adelante. Además de tener funciones como la coordinación entre las políticas de Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia; Adorni lo presentó como el puente parlamentario entre la Casa Rosada y el Congreso.

Ignacio Devitt estuvo en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en un puesto de director nacional del Ministerio de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri y también fue concejal por el PRO en el Concejo Deliberante de Vicente López.

La integración de Devitt al Gabinete se suma también a los cambios confirmados por el Gobierno en el Boletín Oficial como la creación de la subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno, un área que no existía antes. «Va a estar direccionada a auditar y coordinar más al interior del Gobierno», explicó un funcionario libertario a Infobae.

Adorni también eliminó la vicejefatura de Gabinete Ejecutivo y desplazó a todos los secretarios que estaban debajo de esa estructura.

La secretaría de Coordinación Legal y Administrativa estará comandada por Federico Sicilia, se trata de un funcionario de estrecha confianza del vocero presidencial.

Otro funcionario que llega desde la Vocería, ascendido por Adorni, es Ian Vignale quien pasará a ser el titular de la Secretaría Ejecutiva, la misma tiene una ascendencia vital en lo que refiere a la coordinación al interior del Gobierno. También tiene bajo su responsabilidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la compañía Corporación Puerto Madero.

Como parte de los cambios, el jefe de Gabinete determinó que la especialista de Comunicación Política, Aimé «Meme» Vázquez, sea titular de la Unidad de Gabinete de Asesores. Con el decreto que se publicó también se confirmó el traspaso de la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual quedará en manos del periodista Javier Lanari.

En tanto el exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, seguirá a cargo de la secretaría de Turismo y Ambiente, que ahora quedó bajo la órbita de Jefatura.

Con información de Infobae