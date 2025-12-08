Javier Milei viaja a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei inicia este lunes por la noche un viaje oficial a Noruega, donde participará de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que este año será otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado. Además, mantendrá encuentros con autoridades de la monarquía y del gobierno noruego.

Cómo será la agenda de Javier Milei en la segunda semana de diciembre

Según informó el Gobierno nacional, esta es la agenda confirmada del Presidente durante su visita internacional, con horarios expresados en hora argentina.

Lunes 8 de diciembre

20:00 – Partida del vuelo especial que trasladará al Presidente desde Buenos Aires hacia la ciudad de Oslo. La llegada está prevista para el martes a las 17:30.

Miércoles 10 de diciembre

13:00 – Participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

15:30 – Encuentro con Su Majestad el Rey Harald V de Noruega.

17:10 – Reunión bilateral con el Primer Ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

20:00 – Partida del vuelo especial que traerá al Presidente de regreso hacia la Argentina.

Jueves 11 de diciembre

09:30 – Arribo al país del presidente Javier Milei, cerrando así su agenda internacional.

El viaje marcará una de las actividades diplomáticas más relevantes del mandatario en el cierre del año, en un contexto de alta visibilidad internacional debido al reconocimiento otorgado a Machado por su lucha por la democracia en Venezuela.