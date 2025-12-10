El gobierno de Javier Milei renovó la imagen de todos sus ministerios: el significado de todos los símbolos

Este miércoles, en el segundo aniversario de gestión, el gobierno de Javier Milei puso en marcha un relanzamiento de su gestión que incluye una renovación total de la identidad visual. Las distintas carteras ministeriales difundieron sus nuevos emblemas, diseñados para comunicar los valores y objetivos de esta nueva etapa política.

Según detallaron desdeel Gobierno, la decisión busca reafirmar el rol del Poder Ejecutivo en la antesala de un período que estará marcado por debates legislativos claves y la configuración del nuevo Congreso. Cada ícono fue seleccionado para representar la función específica de cada área.

Jefatura de Gabinete: el escudo

El área a cargo de Manuel Adorni adoptó el escudo nacional. La elección busca simbolizar la unidad, la soberanía y la República como pilares de la coordinación de gobierno.

«Reafirma su rol estratégico de coordinación del Poder Ejecutivo y la conducción de las distintas áreas del Gobierno Nacional», indicaron.

Economía: el cadúceo

El ministerio conducido por Luis Caputo integró el cadúceo, un bastón con dos serpientes enroscadas. Históricamente asociado al comercio y la negociación, este elemento evoca el intercambio y la agilidad necesaria para el desarrollo económico.

«Sus serpientes representan el equilibrio entre los actores económicos y sus alas evocan agilidad, modernización y dinamismo, valores centrales para el desarrollo nacional», marcaron.

Interior: la flor de ceibo

Con la gestión de Diego Santilli, la cartera política sumó la flor de ceibo. Al ser la flor nacional, se utiliza como símbolo de identidad y unidad federal, representando la amplitud del territorio y el rol del ministerio en la articulación entre la Nación y las provincias.

«Representa la amplitud del país y el rol del ministerio en articular a la Nación con las provincias, fortalenciendo cohesión territorial e institucional», marcaron.

Desregulación: la antorcha

El ministerio de Federico Sturzenegger eligió una antorcha. Este ícono simboliza guía, claridad y transformación, en alusión directa a la eliminación de obstáculos burocráticos y la «apertura de nuevos caminos hacia la libertad económica».

«Su luz simboliza la eliminación de obstáculos y la apertura de nuevos caminos, evocando el espíritu de libertad y la energía reformista que impulsa el desarrollo», destacaron.

Seguridad: el águila

Bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, el nuevo logo incorpora un águila. Como emblema de vigilancia y protección, su figura busca representar la anticipación estratégica y la capacidad del Estado para resguardar la seguridad ciudadana.

«Su visión aguda simboliza anticipación estratégica y su vuelo firme expresa control territorial y capacidad del Estado para resguardar a toda la ciudadanía», sentenciaron.

Defensa: los sables

La cartera dirigida por Carlos Presti presentó un escudo que incluye los sables del Ejército Argentino. El elemento refuerza la tradición, la disciplina y la soberanía, destacando la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas en la protección del territorio.

«Si presencia refuerza la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas y los valores de servicio, honor y protección del territorio nacional», puntualizaron.

Capital Humano: las manos

En el ministerio liderado por Sandra Pettovello, el símbolo muestra dos manos. La imagen busca representar el trabajo, la solidaridad y el desarrollo humano, expresando el esfuerzo por ampliar las capacidades y el bienestar de la población.

«Representa el esfuerzo para ayudar al prójimo y la misión de ampliar capacidades, oportunidades y bienestar a lo largo de toda la vida», definieron.

Justicia: las balanzas

Con Mariano Cúneo Libarona al frente, se incorporaron las balanzas, símbolo universal de equidad. Reafirman el compromiso con la imparcialidad, la transparencia y el respeto por los derechos en la administración judicial.

«Reafirma el compromiso del Estado con la imparcialidad, la transparencia, el respeto por los derechos y la garantía del debido proceso en toda la administración de justicia», señalaron.

Salud: la vara de esculapio

El ministerio dirigido por Mario Lugones añadió la vara de Esculapio, ícono tradicional de la medicina. Representa la sabiduría, el cuidado y el compromiso con la vida.

«Representa sabiduría, cuidado y compromiso con la vida, reafirmando la misión del sistema sanitario de proteger a toda la población con ciencia y dedicación», destacaron.

Vocería: el atril

Finalmente, la Vocería de Gobierno renovó su imagen con un atril. Este elemento simboliza la comunicación institucional y la autoridad pública, representando la «palabra oficial» y el diálogo directo con la ciudadanía.

«Representa la palabra oficial del Gobierno y el compromiso con un diálogo directo con la ciudadanía», concluyeron.