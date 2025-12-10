Javier Milei cumple dos años de gestión y el Congreso inicia un período clave para las reformas

El presidente Javier Milei conmemoró este miércoles dos años desde su asunción al frente del Poder Ejecutivo Nacional. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó un escueto «Muchas gracias» y compartió una imagen junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, correspondiente al día de su jura el 10 de diciembre de 2023.

El jefe de Estado se encuentra actualmente en Oslo, donde tenía prevista su participación en un evento de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Coincidentemente con el aniversario, el oficialismo inicia una nueva etapa legislativa en el Congreso Nacional. La flamante conformación de la Cámara de Diputados y el Senado dará tratamiento a un paquete de iniciativas en sesiones extraordinarias. Entre los proyectos prioritarios figura el Presupuesto 2026, una ley que el gobierno buscará aprobar por primera vez en dos años de gestión, según informaron fuentes parlamentarias.

Además de la ley de leyes, la agenda legislativa incluye dos proyectos que el Gobierno considera estratégicos para su segunda etapa. Se trata de las propuestas de reformas laboral y tributaria, las cuales buscarán avanzar en este período extraordinario. Estas iniciativas representan pilares centrales para la consolidación del plan económico y de transformación del Poder Ejecutivo.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger hicieron un balance tras dos años de gestión

En el marco del segundo aniversario, varios ministerios publicaron balances de su gestión a través de redes sociales. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, se utilizó la metáfora de una «carretilla llena de piedras» para simbolizar el trabajo realizado. El posteo destacó la eliminación de «kioscos de la corrupción» y la remoción de «trabas que parecían eternas», según detalló la cartera.

Por su parte, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, también difundió un mensaje con los «hitos» alcanzados durante los dos años. Entre los logros enumerados se destacaron el «ordenamiento de las cuentas públicas», la «estabilización de la macroeconomía» y la «recuperación del crecimiento» del país, según lo informado por la cartera económica.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad, que estuvo bajo la órbita de Patricia Bullrich y ahora está a cargo de Alejandra Monteoliva, reseñó como logros principales el «mantenimiento del orden en las calles» y el «enfrentamiento al crimen organizado». El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, hizo hincapié en el impulso a «políticas de desarrollo y protección para los sectores más vulnerables», el objetivo de «elevar la calidad educativa» y la labor de «fortalecer a las familias».