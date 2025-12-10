El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral a pesar de que ya «está terminada»

El Gobierno de Javier Milei demora la publicación del proyecto completo de reforma laboral. El lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni presentó ayer las propuestas incluidas en el informe final del Consejo de Mayo, entre las que está también la reforma tributaria. Desde Casa Rosada manifestaron que se decidió por ahora no difundirlo. Uno de los motivos es esperar a que el presidente regrese a Oslo, sede de la entrega del Premio Nobel de la Paz. También, siguen las negociaciones.

La reforma laboral con demoras en su publicación

Según contaron desde una cartera oficial, la Presidencia pidió ayer a la noche de “no comunicar el proyecto hasta nuevo aviso”, según citó Infobae. También dijeron lo mismo desde despachos oficiales del Congreso nacional.

“Ahora mismo estamos negociando las comisiones más importantes. Debería ser más fácil hacerlo sin el proyecto, que va a generar cierto debate antes de su tratamiento formal”, indicó al medio de Buenos Aires una importante fuente parlamentaria de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich quiere ser la titular de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social en el Senado.

Este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el proyecto de ley de reforma laboral «ya está terminado».

El guiño del Gobierno de Milei a la CGT en la reforma laboral

En medio de las negociaciones, tras idas y vueltas generadas por el articulado de la reforma laboral, el Gobierno optó por evitar escalar una confrontación directa con el sindicalismo y no incluirá las restricciones para las cuotas solidarias que figuraban en la redacción original del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Es una reforma que tiene por objetivo generar trabajo. Todo lo que no vaya en esa dirección quedará para ser discutido más adelante”, resumió a Noticias Argentinas una importante voz de peso en el Poder Ejecutivo sobre lo que denominan “modernización” laboral.

El Consejo de Mayo presentó las propuestas del Consejo de Mayo que serán enviadas al Congreso

Manuel Adorni dijo que iban a ser publicados anoche todos los documentos elaborados por el Consejo de Mayo, pero esto finalmente no ocurrió. Sobre el proyecto de reforma laboral dijo ayer que estaría «en las próximas horas» pero aún no está disponible en la página de Presidencia. Marcaron desde el Gobierno nacional que la iniciativa «contempla la eliminación de la ultractividad indefinida, la revisión de la prelación de convenios y la reducción de la carga fiscal laboral, así como modificaciones al trabajo agrario y la derogación de normas obsoletas».

Con respecto a la reforma tributaria, el Consejo incluyó una serie de proyectos elaborados por el Ministerio de Economía, como la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como inocencia fiscal. Prevé la puesta en marcha de un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias, a tratarse en las sesiones extraordinarias. También contempla un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, «que reduce cargas laborales por dos años, promueve el empleo registrado y disminuye la carga fiscal sobre el empleo, además de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y otras exenciones impositivas».

Con Infobae y Noticias Argentinas