Cambios en el gabinete de Javier Milei: la definición será el domingo con los resultados de las elecciones

A solo cuatro días de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei evalúa los cambios a instrumentar en la «reconfiguración» de su Gabinete, los cuales comenzarán a regir a partir del próximo lunes, una vez conocidos los resultados de los comicios del domingo 26 de octubre.

El mandatario prometió en una entrevista con la TV Pública que, de cara al segundo tramo de su mandato, «voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación», en cumplimiento de su «contrato con la población» con los argentinos.

«El día 26, a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos», precisó Milei. Esta reestructuración no solo responderá a las eventuales salidas de funcionarios que asumirán compromisos legislativos, sino también a una «minuciosa evaluación de cada área» sujeta al plebiscito de gestión de las elecciones de medio término y a las tensiones internas que atraviesan al equipo.

La intención del presidente, quien hoy cumple 55 años, es poner fin a las rispideces y socavar las diferencias entre sus principales colaboradores. Para ello, tiene en mente un «reseteo» que podría incluir la creación de nuevas áreas y la fusión de otras.

«Está todo en estudio. Lo que el Presidente tiene en mente es una transformación del poder en la que todos van a quedar conformes», sintetizó una importante fuente de Casa Rosada ante la agencia Noticias Argentinas.

Los posibles cambios en el gabinete de Javier Milei después de las elecciones

Entre los movimientos más inminentes, la baja del canciller Gerardo Werthein es casi un hecho, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas dos fuentes de Gobierno. El funcionario habría dejado trascender su malestar por el posible desembarco formal del asesor Santiago Caputo, generando la desaprobación del mandatario.

La designación de un cargo formal para Santiago Caputo, quien hasta ahora se movía en las sombras, también parece estar garantizada. La idea es que el consultor tenga firma y «tenga responsabilidades», como habría solicitado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El futuro de Francos y de su apadrinado, Lisandro Catalán (Interior), es hasta ahora un enigma. Pese a su buena relación con Javier y Karina Milei, atraviesan momentos de extrema tensión con Santiago Caputo, situación que podría torcer su voluntad de continuar en el equipo.

En la administración libertaria, se descuenta la salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien competirá el próximo domingo por una banca en la Cámara de Senadores. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es la principal apuntada para sucederla al frente del ministerio.

Asimismo, varias voces de la mesa chica que rodea a Milei aseguran que está en estudio la posible fusión del Ministerio de Seguridad con el de Justicia. Dan por hecho que el abogado Mariano Cúneo Libarona no continuará al frente de la cartera de Justicia. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde a Caputo, suena como posible líder, aunque desde su entorno niegan esa posibilidad.



Con la vacante abierta en Justicia, el juego podría ampliarse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios, como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense con experiencia en la materia.

Al igual que Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, deberá abandonar su cargo para asumir su banca por Mendoza en la Cámara de Diputados. Su lugar podría ser ocupado por el jefe del Estado Mayor